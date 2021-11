Netflix a sorti la première bande-annonce officielle d’Emily à Paris 2 avec Lily Collins à son meilleur

Il y a des séries Netflix qui, même si le premier impact n’est pas très attractif, elles finissent par faire fureur et Emilie à Paris est l’un d’eux. Avec Lily Collins, la bande a frappé la plate-forme en octobre 2020 et est devenue un succès mondial. C’est ça, ce n’est pas seulement une histoire d’amour, mais elle a un iota de comédie, de tendresse et montre comment une femme indépendante parvient à réussir dans le monde malgré le fait que personne n’a confiance en elle.

Dans sa première saison, Emilie à Paris fait la présentation officielle de l’histoire. Emily Copper, le personnage de Lily Collins, a été promue du jour au lendemain et promue dans la capitale parisienne. Sans connaissance de la langue ni de l’humour français, il s’est plongé dans cette aventure qui lui a posé quelques problèmes : il s’est séparé de sa compagne et a irrité plus d’un collègue. Mais, avec sa capacité et sa force, il a réussi à améliorer son chemin.

Bien sûr, entre vie professionnelle et évolution professionnelle, Emily a également rencontré de nouveaux amis et, contre toute attente, un amour impossible. Gabriel, qui est joué par Lucas Bravo, met le protagoniste dans une impasse à la fin de la première saison. Par conséquent, les fans de Lily Collins et de la série en général attendent déjà la deuxième édition qui arrivera dans un peu plus d’un mois.

Pendant TUDUM, l’événement exclusif des fans de Netflix, Collins elle-même a annoncé que les nouveaux chapitres arriveraient le 22 décembre. Et, malgré le fait qu’il reste encore plusieurs jours, les fans sont déjà impatients de ce qui les attend. A tel point que la plateforme a déjà sorti le premier trailer officiel de la prochaine partie. Bien qu’il ait publié quelques images lors de l’événement, ce n’est que maintenant que la véritable avancée était connue.

Lily est de retour dans la peau d’Emily Copper qui doit relever de nouveaux défis maintenant que, selon son patron, elle devient « de plus en plus de français”. Bien sûr, le pire est le retour de Gabriel, son amitié avec Camille et un éventuel nouvel amour. Cependant, pour connaître le sort de cet agent de commercialisation, nous devons encore attendre un peu.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂