Netflix a sorti la bande-annonce de la quatrième saison d’El Marginal avec Diosito y Pastor dans sa meilleure version

Enfin! Après une longue attente des fans, avec la pandémie en jeu, la quatrième saison de Le marginal il est prêt à être publié. Le 19 janvier, Netflix lancera les nouveaux chapitres de cette édition tant attendue. C’est cette année-là que l’ensemble du casting s’est réuni sur le plateau d’enregistrement pour commencer le travail de production et, en un temps record, ils ont réussi à terminer.

De quoi parle la nouvelle saison ? Le synopsis officiel de la quatrième partie de Le marginal Il dit: « Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor, Mario Borges et Diosito se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo. Les retrouvailles entre Pastor et Diosito raviveront des sentiments forts pour tous les deux. César, qui y a été muté, se joint à cette confrontation et dirige le groupe qui représente les U21. De l’extérieur, Sergio Antín opérera pour s’emparer du pouvoir de la prison, face à l’actuel directeur. Et Emma Molinari travaillera pour aider Pastor dans une nouvelle tentative d’évasion dangereuse”.

Sans aucun doute, les prochains chapitres de Le marginal ils sont prêts à revenir avec plus d’adrénaline, de suspense et d’action. La série, produite par Underground et Telemundo Streaming Studios, sortira à nouveau dans le monde après avoir été un succès dans plus de pays que prévu. Et, pour apporter une nouvelle joie aux fans après l’annonce de la date de première, Netflix vient de publier la première bande-annonce des choses à venir.

Dans cette bande-annonce tant attendue, Diosito et Pastor apparaissent dans leur meilleure version opposée. Des affrontements, du sang et une prison en feu sont ce qui marquera cette édition qui, une fois de plus, montrera le pire des sanctions argentines. De plus, Pastor lui-même présente Puente Viejo comme un « enfer » lorsqu’il doit accueillir les frères Borges dans leur nouvelle demeure.

De plus, il convient de noter que la bande-annonce a laissé les fans en redemande et un peu d’anxiété puisque, d’après ce qu’il semble, il y aura un meurtre. Et, apparemment, tout indique que Pastor était le coupable, même si, il faut le dire, qu’en Le marginal tout n’est pas toujours ce qu’il semble.

