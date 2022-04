Netflix a sauvé un film d’animation controversé annulé par Disney

Netflix

Il est devenu officiel que la plateforme a sauvé l’une des adaptations les plus attendues de ces dernières années, mais pour différentes raisons, elle avait été oubliée. Bonne nouvelle pour les fans !

© Éditeurs HarperCollinsNetflix a sauvé un film d’animation controversé annulé par Disney.

Le rachat de Fox par Disney était, pour certains, une bonne nouvelle car il a pu compter sur une offre de multiples contenus cinématographiques et télévisuels, qui des mois plus tard ont débouché sur des services de streaming. Disney+ Oui Étoile+. Cependant, pour d’autres, ce fut une mauvaise décision, car a conduit à une série de mesures qui ont touché une grande partie des travailleurs de l’entreprise de production et leurs emploisComme un film annulé.

On parle de Nimonaune adaptation de la bande dessinée bien connue de Noëlle Stevenson qui était en charge de Blue Sky Studios, avec Patrick Osborne comme réalisateur et Marc Haimes en charge du scénario. Le studio a été dissous et le film a été annulé., c’était donc l’explication officielle de son arrêt. Cependant, d’autres versions affirment que Disney l’a terminé quand il était terminé à 75% et ils ont vu qu’il comprenait une scène d’un baiser homosexuel, alors le personnel a dénoncé le rejet par l’entreprise.

Jusqu’à aujourd’hui, la production était complètement annulée, mais les choses ont changé lorsque les réseaux officiels de Netflix ils ont annoncé que le projet a été repris et qu’il serait prêt à atteindre le catalogue en 2023. Comme convenu précédemment, la distribution des voix sera composée de Chloë Grace Moretz (Nimone), Riz Ahmed (Ballister Boldheart) et Eugène Lee Yang (Ambrosius Goldeloin).

Dans le même temps, ils ont rapporté leur synopsis officiel : « Un chevalier est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis et la seule personne qui peut l’aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente métamorphosée qui pourrait aussi être un monstre qu’elle a juré de tuer. Situé dans un monde techno-médiéval . Contrairement à tout ce que l’animation a abordé auparavant, c’est une histoire sur les étiquettes que nous attribuons aux gens et sur le métamorphe qui refuse d’être défini par qui que ce soit ».

Les internautes sur les réseaux ont accueilli la nouveauté de manière positive, puisqu’à l’époque l’adaptation avait suscité de grandes attentes et son annulation n’a pas du tout bien marché. « Nimona a toujours été une petite histoire courageuse qui ne s’arrêterait pas. C’est une battante… mais elle a aussi des gens incroyables qui se battent pour elle. »écrit l’auteur Noëlle Stevenson sur son Twitter, où il a reçu des milliers de messages de soutien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂