Netflix a réussi à faire passer un acteur de la comédie au drame incroyablement

Ce n’est pas une rareté, mais cela attire toujours l’attention lorsque l’on voit des acteurs généralement liés à la comédie et entrer dans le drame, dans des rôles vraiment mémorables. Le cas le plus clair est peut-être celui d’Adam Sandler, qui a fait rire à plusieurs reprises, mais qui a aussi brillé dans des films plus sérieux comme Coup de poing ivre d’amour, Régner sur moi ou alors Gemmes non coupées. Qui a suivi ses traces était Kevin Hart dans un grand rôle dans Paternité, le nouveau du service de streaming Netflix.

De quoi parle la paternité ? Voici leur synopsis officiel : « Matt (Kevin Hart) voit comment le moment le plus heureux de sa vie se transforme en cauchemar. Un jour après la naissance de sa fille (Melody Hurd), sa femme meurt de façon inattendue. Ce fait fait de lui un père célibataire, qu’il devra s’occuper de sa fille nouveau-née sans la compagnie de sa femme. Matt devra apprendre à vivre avec la perte de l’amour de sa vie, tout en essayant de passer à autre chose avec sa fille « .

Ce film est réalisé par Paul Weitz, Conrad Vernon et Greg Tiernan, d’après les mémoires de Matthieu Logelin appelé « Deux baisers pour Maddy : un mémoire de perte et d’amour ». En plus de Cerf, le casting a les parts de Alfre Woodard, Melody Hurd, Anthony Carrigan, Lil Rel Howery, Paul Reiser, Deborah Ayorinde et DeWanda Wise.

Les critiques reçues ont été régulières, même si le public les a approuvées. Au Tomates pourries a un 65% d’approbation, au Métacritique a un score de 53/100 et en IMDb a obtenu une note de 6.7 / 10. En général, les opinions des spécialistes convenaient que Hart a eu une excellente performance et c’est l’un des grands rôles de sa carrière.







Alors qu’il a désormais gagné une place dans le drame grâce à Paternité, ce qui est certain, c’est que ce n’est pas son premier rôle dans un drama. Nous l’avons déjà vu dans le film L’envers, qui joue avec Bryan Cranston et Nicole Kidman, dans ce qui était une nouvelle adaptation du film Amigos Untocables de 2011. Sachant que Kevin Hart il était connu pour se dérouler à nouveau dans un genre différent, Je peux choisir à nouveau un papier de ce style.