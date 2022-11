Netflix a renouvelé The Sandman pour une saison 2: lors de sa première

Netflix

C’est enfin officialisé : The Sandman reviendra pour une deuxième saison sur Netflix, après un long processus jusqu’à son annonce. Voici les détails et une date de sortie possible.

©NetflixNetflix a renouvelé The Sandman pour une saison 2: quand est-ce que c’est la première.

le service de streaming Netflix a trouvé une année 2022 différente, les deux premiers trimestres ayant signalé une forte baisse du nombre d’abonnés et des pertes économiques importantes. Cependant, dans le récent rapport, une augmentation était connue et ils peuvent continuer à compter sur leurs titres qui avaient généré une certaine répercussion. C’est le cas de L’homme de sablela série basée sur le roman de Neil Gaiman qui a été créée début août et au cours des dernières heures, ils ont annoncé qu’elle était renouvelée pour une deuxième saison.

Sa prémisse nous présente Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui vont changer à jamais le monde des rêves et de l’éveil. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

Ce qui se passait avec cette production était vraiment étrange, car il est resté le titre le plus regardé sur la plateforme pendant plusieurs semaines et il y avait un consensus critique sur le fait que c’était le meilleur de l’année. Compte tenu de cela, la raison pour laquelle ils n’ont pas révélé plus d’épisodes et Neil Gaman Il l’a expliqué : les utilisateurs ont préféré diviser leur visionnage en différents chapitres au lieu de l’épisode complet, de sorte que les données officielles sont arrivées avec un retard important. Enfin, depuis les réseaux sociaux, ils l’ont officialisé : Il y aura la saison 2 !

« Oui, c’est vrai : The Sandman reviendra sur Netflix », mentionne le message qui est devenu viral en quelques minutes. Est venu avec une déclaration Gaïman: « Il y a des histoires incroyables qui attendent Morpheus et les autres… Maintenant, il est temps de se remettre au travail. Il y a un repas de famille à venir, après tout. Et Lucifer attend que Morpheus retourne en enfer. ». De son côté, l’auteur ajoute : « Les rumeurs sont vraies. Netflix est ravi que vous soyez si nombreux à regarder Sandman, et ce que nous espérions tous qu’il se produise… s’est réellement produit. ».

+ Quand est-ce que la saison 2 de The Sandman est diffusée ?

Bien que la confirmation du renouvellement ne soit pas arrivée, on savait officieusement que les scripts du deuxième opus étaient déjà en développement. Compte tenu de cela, les perspectives sont encourageantes pour commencer le tournage, qui devrait commencer en 2023, et aura moins d’inconvénients lors de sa réalisation car il y a moins de restrictions dues à Covid-19. Compte tenu de cela, on pense que la saison 2 L’homme de sable sera présenté en 2024.

