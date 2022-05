Netflix a renouvelé Drive To Survive pour les saisons 5 et 6

Faites tourner vos moteurs car Netflix a annoncé qu’ils renouvelleraient le hit docu-séries Formule 1 : conduire pour survivre pour une cinquième et sixième saison.

Le service de streaming populaire confirmé avant le Miami Grand prix que la série reviendrait pour deux autres versements, qui verront les pilotes s’affronter pendant les championnats au cours des deux prochaines années, selon le site Web de Formule 1.

Une déclaration publiée par Netflix disait: « La série a gagné en popularité au fil du temps, la saison 4 attirant le plus grand public à ce jour et entrant dans le Top 10 hebdomadaire dans 56 pays.

« Offrant un accès sans précédent, la nouvelle saison emmènera une fois de plus les fans dans les coulisses pour être témoins de première main comment les pilotes et les équipes se préparent à s’affronter pour les championnats 2022 et 2023.

« La série offrira du jamais vu des images et des interviews des plus grands noms du sport. »

La série est sortie pour la première fois en 2019 et est devenue un succès instantané car elle a donné à chacun un aperçu des pilotes et des courses du Championnat du monde de Formule 1.

La série a également été reconnue pour avoir amené une toute nouvelle génération de fans dans le monde de la Formule 1 tout en mettant en vedette certains des pilotes les plus intégraux du sport.

Crédit : Netflix

L’ancien champion du monde Mario Andretti a déclaré que Formule 1 : conduire pour survivre a également suscité un intérêt pour sa ville natale ainsi qu’un intérêt pour la conduite de voitures de course.

« On a toujours dit que la F1 était les Jeux olympiques de la course automobile et elle a été bien accueillie, toujours respectée à tous égards, mais elle a pris une nouvelle ferveur maintenant », a-t-il déclaré au Guardian.

« Surtout la façon dont il a été exposé dans Drive to Survive. Cela a ravivé quelque chose mais a également suscité un nouvel intérêt, ce qui est bien, c’est fabuleux pour le sport.

Le producteur exécutif Paul Martin a révélé que les revenus du sport avaient également considérablement augmenté depuis la docu-séries diffusés et les ventes de billets ont explosé.

Il a déclaré: «Quand nous sommes allés au GP d’Austin, cela a vraiment frappé à la maison.

«La fréquentation avait augmenté et les billets se sont vendus en un temps record et les gens dans les hôtels et sur la piste n’arrêtaient pas de faire référence au spectacle.

« Quand une femme du Texas est venue et m’a dit que son chauffeur préféré était Esteban Ocon et j’ai pensé, ‘Wow, ce spectacle a vraiment percé’ ».