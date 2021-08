Netflix a renouvelé « Cobra Kai » pour une cinquième saison

Tout semble indiquer que Netflix est encore loin de mettre fin à « Cobra Kai », l’une des séries les plus réussies que compte actuellement son catalogue. En prévision de la première de sa quatrième saison en décembre prochain, le service de streaming a confirmé que l’histoire de Johnny Lawrence aura une cinquième saison.

La série produite par Sony Pictures Television poursuit l’histoire de la franchise originale de « The Karate Kid », présentant une nouvelle perspective au-delà de la vision de Daniel LaRusso à travers son plus grand rival dans le premier volet de la saga, devenant un véritable phénomène culturel.

« Cobra Kai » se déroule 30 ans après les événements de 1984 lors du « All Valley Karate Tournament », avec Johnny Lawrence (William Zabka) face à une vie pleine de déceptions et d’échecs, à l’opposé de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), dont The la rivalité reviendra au moment où Johnny décide de rouvrir « Cobra Kai » avec l’intention d’enseigner à une nouvelle génération d’étudiants son douloureux style de karaté.

« Cobra Kai » a actuellement quatre nominations aux Emmy Awards 2021, dont « Meilleure série comique », « Meilleure performance de cascade », « Meilleur montage sonore » et « Meilleur mix sonore ».

À l’exception de quelques teasers promotionnels, les créateurs de « Cobra Kai » n’ont pas fourni de détails clairs sur la direction que prendra l’histoire dans sa quatrième (et maintenant cinquième) saison. Cependant, Jon Hurwitz, co-créateur de la série, a laissé entendre que l’équipe créative avait déjà un plan général pour sa fin.

Dans une interview avec Collider l’année dernière, Hurwitz a confirmé qu’il était prévu d’intégrer tous les personnages possibles qui ont fait partie de la saga « The Karate Kid » dans la série, ce qui a soulevé des spéculations sur l’arrivée d’Hilary Swank, qui a joué Julie Pierce dans « Le nouveau Karaté Kid. »