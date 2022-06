Netflix a rendu officielle la saison 2 de The Squid Game : quand est-ce qu’elle est diffusée en avant-première ?

Netflix

Le grand secret de polichinelle de Netflix a été officialisé avec l’annonce officielle du deuxième volet de The Squid Game, le plus important succès de 2021. Quand sera-t-il disponible ?

©NetflixNetflix a rendu officielle la saison 2 de The Squid Game : quand est-ce qu’elle est diffusée en avant-première ?

Le jeu du calmar Il a été créé à la mi-septembre 2021 et dans ses premiers jours, il est devenu la série la plus regardée de l’histoire du service de streaming. Netflix, il n’y avait donc aucune chance qu’il n’y ait pas un deuxième versement. Finalement, ce dimanche il a été officialisé sur les réseaux sociaux avec une lettre très spéciale de son créateur, Hwang Dong-hyuk. Regardez ce qu’il a dit !

Les premiers indices d’une poursuite de ce phénomène sont apparus en novembre de l’année dernière, après que l’auteur a déclaré : « Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis en train de planifier en ce moment. ». Puis, début 2022, le PDG de la plateforme, Ted Sarandosrévélé: « Il y aura absolument une nouvelle saison. L’univers de The Squid Game vient de commencer”.

+Netflix confirme la saison 2 de The Squid Game

Au-delà de ces déclarations qui assuraient une suite, jusqu’à présent il n’y avait pas d’annonce officielle, jusqu’à ce dimanche. dans les dernières heures La confirmation est venue de Netflix via les réseaux sociaux que The Squid Game aura la saison 2accompagné d’une lettre de Hwang Dong-hyuk intitulé « Un nouveau tour arrive » qui citait ce qui suit : « Il a fallu 12 ans pour donner vie à la saison 1 de The Squidward Game, mais seulement 12 jours pour qu’elle devienne la série la plus populaire de l’histoire de Netflix en 2021 ».

« En tant que scénariste, réalisateur et producteur de The Squid Game, je voudrais envoyer un salut à nos fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série », il a continué. Puis il avança : « Maintenant, Gi-hun revient. Le chef revient. La saison 2 arrive. Un homme en costume avec le ddajki peut revenir. De plus, vous rencontrerez Cheol-su, le petit ami de Young-hee. Préparez-vous pour un nouveau tour. ».

+Quand la deuxième saison de The Squid Game est-elle diffusée ?

À l’époque, le créateur avait déclaré qu’il était un peu tôt pour dire quand la saison 2 arrivera et jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé. D’après ce que l’on sait, le tournage n’a pas encore commencé et aucun autre détail de la production n’est connu, donc nous ne devrions attendre les nouveaux épisodes de The Squid Game que pour 2023 ou, au plus tard, 2024.

