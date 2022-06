Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour The Grey Man avec Chris Evans et Ryan Gosling

in

L’homme gris C’est l’un des films les plus attendus sur Netflix et, pour cette raison, la plateforme a publié un nouvel aperçu avec Chris Evans et Ryan Gosling. Le rencontrer.

©NetflixRyan Gosling et Chris Evans dans L’Homme Gris

Il y a beaucoup de films qui ont été consacrés sur Netflix, mais cette année il y en aura un qui promet de tous les surpasser. Il s’agit de L’homme gris, qui est considéré comme le film le plus cher du géant du streaming pour deux raisons : beaucoup d’argent a été investi dans les voyages et la mise en scène et il a une équipe inégalée. Parmi eux, bien sûr, ses grands protagonistes : Chris Evans Oui Ryan Gosling.

Aussi, il y a le fait que L’homme gris Il est basé sur le roman homonyme écrit en 2009 par Mark Greaney et l’adaptation a été réalisé par les frères Russo. Il s’agit sans doute de un énorme projet que Netflix peut enfin sortir. Ce sera le 22 juillet prochain que ce film dans lequel Chris Evans et Ryan Gosling se partagent l’écran sera ajouté au catalogue du service à la demande..

Bien sûr, il convient de noter que le lancement officiel était prévu pour l’année dernière, mais la pandémie de Coronavirus a changé les plans. En 2020, alors que le tournage devait commencer, les restrictions et les mesures sanitaires ont compliqué le calendrier de Netflix. Cependant, après tant d’attente, ce long métrage qui a coûté au total 200 millions de dollars est enfin prêt à être publié.

À tel point que, il y a quelques semaines, la production a décidé de sortir la première bande-annonce officielle du film, mais maintenant, ils en ont plus. Lors de la célébration de votre semaine Geeked de 2022 un nouvel aperçu a été vu L’homme gris dans lequel le plus grand combat entre Chris Evans Oui Ryan Gosling est le protagoniste. Et, avec cela, il est clair une fois de plus que ce sera un versement immense au point que les attentes sont déjà trop élevées, étant donné qu’une préquelle autour du personnage d’Evans a déjà été confirmée avant même la première du film original.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « « The Grey Man » raconte l’histoire de l’agent de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling). Extrait d’une prison et recruté par son patron, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry était autrefois un mercenaire hautement qualifié travaillant pour l’agence. Mais les choses ont changé, et maintenant c’est lui qui est traqué dans le monde entier par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex-partenaire de la CIA qui ne reculera devant rien pour le capturer. Heureusement, il a l’aide de l’agent Dani Miranda (Ana de Armas)”.

