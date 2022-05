Netflix a publié les premières minutes du premier épisode de Stranger Things 4

in

NETFLIX

La série mettant en vedette Millie Bobby Brown a présenté une nouvelle avancée. C’est ainsi que le phénomène Netflix débutera son prochain épisode !

©NetflixStranger Things lance sa quatrième saison le 27 mai.

Il ne reste plus qu’une semaine pour le grand phénomène de Netflix reviens avec un nouvel épisode. On parle de choses étrangesla série mettant en vedette Millie Bobby Brown que le suivant 27 mai jettera le premier volume de la quatrième saison. Après des années à rassembler des fans à travers le monde, le géant du streaming a surpris ses utilisateurs avec le premières minutes du premier épisode. Découvrez-les ci-dessous!

Choses étranges 4 Il a une particularité qui le différencie du reste de ses livraisons. C’est qu’à cette occasion, cela durera cinq heures de plus que d’habitude. Vendredi prochain le 27 mai arrivera sept épisodes complètement remanié, à commencer par l’aperçu publié par Netflix aujourd’hui. Puis la fiction fera une pause et reprendra avec le tome 2 le 1er juillet prochain, qui aura plus que deux épisodes.

En ce sens, la série Netflix créée par les frères Duffer et produite par Shawn Levy, Dan Cohen, Iain Paterson et Curtis Gwinn, accumulera 9 épisodes entièrement rénové. Encore une fois, le casting sera composé de leurs visages déjà familiers : Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery et Maya Hawke.

Avec de nouveaux ajouts tels que Amybeth McNulty -protagoniste de Anne avec un E également sur Netflix- la fiction est maintenant prête pour sa première. Bien que les 8 premières minutes déjà disponibles sur YouTube anticipent ce qui va se passer dans cette nouvelle saison, il vous reste probablement quelques indices à résoudre. Quand aura lieu Stranger Things 4 ? La série se déroulera six mois après la bataille de Startcourt.

faucons C’est une ville habituée aux événements inhabituels mais, cette fois, elle semble submergée de terreur et de destruction comme jamais auparavant. De plus, le célèbre groupe d’amis va se séparer pour la première fois, essayant de surmonter les difficultés de l’école. C’est à ce moment vulnérable qu’une nouvelle menace surnaturelle émerge, présentant un mystère qui, s’il est résolu, pourrait mettre fin aux horreurs de l’Autre Côté.

