Netflix a publié le premier aperçu de la série musicale avec Sebastián Yatra

Netflix

Sebastián Yatra est l’un des chanteurs latins les plus importants du genre urbain, mais maintenant il s’est lancé dans la comédie. Découvrez l’aperçu de sa première série !

©NetflixAffiche officielle de la nouvelle série Sebastián Yatra

Netflix C’est l’une des plus grandes entreprises au monde et, apparemment, elle a l’intention de continuer à croître. Basé dans plus de 200 pays, il a réussi à attirer des millions d’utilisateurs à travers le monde et, malgré le passage des années, ils continuent de le choisir. Pour cette raison, pour les acteurs, lancer un film ou une série via cette plateforme signifie immédiatement franchir les frontières. Tel est ainsi Sébastien Yatra a rejoint la liste des débutants du géant du streaming.

Sébastien Yatra Il est connu dans le monde entier pour sa longue carrière musicale. À son jeune âge, le chanteur, d’origine colombienne, a obtenu un grand succès et est devenu l’un des artistes les plus importants et les plus respectés du genre urbain. Mais maintenant, il a intérêt à jouer et se plonge dans une nouvelle aventure. Lançant sa carrière devant les caméras, il crée, à travers Netflix, une série musicale féerique espagnole, mais pour adultes. .

Il était une fois… mais plus maintenant est le nom de ce strip qui sortira le 11 mars. Plein de romance et de drame, Sébastien Yatra jouera Maxi, l’intérêt amoureux d’une femme qui a tout pour devenir reine. Et, en plus, le personnage du Colombien doit faire face à certaines critiques pour être l’amant de cette fille que tout le monde tient en haute estime. Sans aucun doute, un défi qui mettra le désormais acteur sur toutes les lèvres.

Le synopsis officiel de Il était une fois… mais plus maintenantça dit: « Il raconte l’histoire de deux amants qui ont été tragiquement séparés et qui doivent maintenant se rencontrer dans une autre vie pour briser le charme qui s’est abattu sur leur ville excentrique. Cependant, l’arrivée de deux touristes mettra en péril leur seule chance de briser l’enchantement. » De même, Netflix le définit comme « une histoire créée pour les adultes”.

Avec Yatra, les vedettes de cette nouvelle série musicale sont Mónica Maranillo et Nia Correira. Bien sûr, il convient de noter que, même si Sebastián s’est maintenant lancé dans cette aventure, la vérité est que son côté musical est toujours plus fort que jamais. Après le succès de chansons comme Escarpins rouges ou dharmases deux dernières sorties, l’interprète reste concentré sur sa carrière et ne fait qu’ajouter un nouveau challenge.

