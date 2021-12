Netflix a publié la première image de Chris Hemsworth dans Rescue Mission 2

Chris Hemsworth Il est l’un des acteurs d’action les plus importants de l’industrie cinématographique. L’interprète est devenu mondialement célèbre grâce à sa participation à Marvel en tant que Thor où il a démontré ses capacités de combat et d’adrénaline. A tel point que, pour créer Mission de sauvetage, Netflix n’a pas hésité à l’avoir comme protagoniste principal pour ce film sorti l’année dernière.

Mission de sauvetage est arrivé sur Netflix le 24 avril 2020 et a été, pendant la pandémie, l’une des bandes les plus visionnées sur la plateforme. Dans ce film mêlant action et suspense, Chris Hemsworth a joué un mercenaire nommé Tyler Rake. Sans aucun doute, un succès qui n’a pas tardé à dépasser les attentes de tous les fans et de la société elle-même, puisqu’il a été renouvelé pour une suite.

Le résumé officiel de Mission de sauvetage Il dit: « Tyler Rake est un mercenaire forgé dans le feu de mille batailles, et le mot peur n’est pas dans son dictionnaire. Votre prochaine mission est de sauver le fils d’un criminel international qui est derrière les barreaux. Entouré de trafiquants de drogue et de trafiquants d’armes, il se jette en danger, toujours au bord de la mort”.

Et maintenant, après la fin scandaleuse et frappante de la première édition, c’était la même chose Chris Hemsworth qui, à TUDUM, a assuré qu’il y aura une deuxième partie. On ignore encore quand sortira la suite de l’histoire, mais une chose est sûre : le tournage a déjà commencé. En fait, c’est la même plateforme qui l’a annoncé en montrant la première carte postale de l’acteur sur les plateaux d’enregistrement.

« Voici à quoi ressemble Chris Hemsworth dans Rescue Mission 2. pour vous exciter», C’était ce qu’ils ont écrit depuis le compte officiel de Netflix Amérique latine pour annoncer le retour de Tyler Rake. Sur ce cliché, l’acteur est vu avec un visage très sérieux, blessé et au milieu de la neige. Autrement dit, sans aucun préambule, il a déjà été confirmé que le personnage est vivant et qu’il reviendra pour se venger.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂