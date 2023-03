Netflix a publié la bande-annonce officielle de la saison 2 de Pálpito

Netflix

La deuxième saison de Pressentiment Il arrive sur Netflix en avril et a déjà une bande-annonce officielle. Regarder!

©NetflixPálpito arrive sur Netflix en avril

La deuxième saison de Pressentiment se rapproche d’atteindre Netflix. Cette série, originaire de Colombie, a été un succès complet après sa première l’année dernière au point d’être en tête du classement des plus regardées dans plus de 90 pays. Cependant, la fin de sa première édition a laissé les téléspectateurs en vouloir plus.

C’est pourquoi les nouveaux épisodes de Pressentiment Ils sont devenus les plus attendus de l’année. De toute façon, il reste de moins en moins de temps pour son lancement du fait que la deuxième saison sera publiée sur Netflix le 19 avril. Et, bien que certains détails sur ce qui va arriver soient encore inconnus, la réalité est qu’il aura la même adrénaline que le premier.

C’est parce que maintenant Pressentiment il aura non seulement de nouveaux personnages, mais aussi une intrigue beaucoup plus convaincante. Il faut se rappeler que, vers la fin de la première édition, Zacarias découvre que Camila est vivante et qu’elle est forcée de retourner en Colombie. Quant à Simon, il se concentre sur sa fille, Samantha, et son sauvetage.

Première bande-annonce officielle de Pálpito :

Mais, ce qui a le plus augmenté l’intrigue pour ce qui est à venir, c’est la bande-annonce que Netflix vient de publier. « Aucun coeur ne sera en sécurité », c’est ainsi que le géant du streaming présente cet audiovisuel qui laisse entendre que ce qui s’en vient sera bien plus impressionnant. Eh bien, Camila est forcée de fuir pour sauver sa vie et Simón doit prendre une décision cruciale.

En même temps, ils cherchent un moyen d’être ensemble alors que tout autour d’eux s’effondre. Cependant, tout indique que, pour eux, l’amour est plus fort, même s’ils ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir former un couple.

