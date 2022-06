Netflix a publié de nouvelles images d’Across the Sea, la suite de Through my Window

Netflix

La suite de par ma fenêtre Il est en cours de production et Netflix vient de montrer les premières images. Voir!

© @atdmvnetflixClara Galle et Julio Pena Fernandez

Le genre romantique perdait de sa validité au fil des années en tombant dans des histoires clichées, mais petit à petit Netflix a relancé ce type d’intrigue et l’a fait avec de grandes productions. Parmi eux se trouve par ma fenêtrele film basé sur Le livre d’Ariana Godoy qui suit l’histoire de Arès et Rachel. Cette adaptation, disponible sur le géant du streaming depuis février, met en vedette Julio Pena Fernandez et Clara Galle.

par ma fenêtre est une histoire d’amour qui se concentre sur l’obsession de Raquel (Clara Galle) avec sa voisine, qui a déménagé à côté de sa maison, Arès Hidalgo (Julio Peña Fernánfez) et qu’elle considère comme un dieu grec. La jeune femme, qui n’a jamais eu de relation avec l’amour de son enfance, a un objectif clair : maintenant qu’ils ont grandi, elle doit le conquérir. Même si, en cours de route, elle est obligée de ne pas se perdre.

Sans aucun doute, une histoire d’amour qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde et qui a conduit Netflix à prendre une grande décision : continuer l’histoire. Eh bien, la réalité est que Ariana Godoy a écrit trois romans originaux donc Ares et Raquel ont encore un long chemin à parcourir. En fait, à l’heure actuelle, la suite de Through My Window est déjà en pleine production.

On ne sait pas encore quand le tournage sera terminé ou s’il y a une date de sortie prévue, mais force est de constater que les acteurs apprécient les enregistrements. D’ailleurs, ils l’ont récemment montré sur la page officielle de Netflix, où ils ont publié des images inédites du tournage. Ils ont également précisé que la prochaine mise en scène aura lieu sur l’une des plages les plus paradisiaques d’Espagne.

Comme il est bien connu, par ma fenêtre cela s’est terminé avec Ares et Raquel au meilleur moment de leur relation. Maintenant, selon le livre sur lequel le film est basé, l’histoire se termine avec les Hidalgos et le protagoniste partant en vacances à la plage. Par conséquent, tout indique que c’est ainsi que cela commencera le nouveau film, dont Netflix a confirmé qu’il ne sera pas basé sur À travers toile deuxième roman d’Ariana Godoy.

