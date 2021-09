Netflix a présenté un premier aperçu de The Sandman

Parmi les séries les plus attendues qui ont été présentées lors de l’événement virtuel de Netflix titré Tudum, l’un des plus frappants était L’homme de sable. L’histoire créée par celui-ci a plus de trois décennies au cours desquelles ils ont essayé de produire et ce n’est que lorsque la plate-forme de streaming est apparue qu’ils ont enfin pu le réaliser. Neil gaiman, créateur de la bande dessinée sur laquelle cette histoire sera basée, était l’un des présentateurs et a promis qu’il sera « fidèle » à ce qui a été fait pour lui.

« Ce fut un long voyage, qui a commencé dans les années 80 bien avant la naissance de nombreux spectateurs. », assuré Gaïman, qui a également souligné qu’il sera « fantastique ». Parmi les distinctions les plus importantes de Gaïman pour L’homme de sableà part dire que c’était « Un travail fait avec amour », était celui qui a souligné l’œuvre d’art du spectacle. « J’avais l’impression de marcher à l’intérieur des bandes dessinées, des costumes aux décors. », il a compté.

Qui étaient également présents dans Tudum pour parler de Sandman étaient les deux protagonistes de la série, Tom Sturridge et Kirby Howell-Baptiste, qui interprétera rêve et Décès, respectivement. « Je suis un fan suprême de Marchand de sable« , il a compté Sturridge, qui définit le travail comme « Le plus grand privilège » de sa carrière. Quelque chose de similaire a dit Howell-Baptiste, qui a souligné la « responsabilité » pour porter cette histoire sur le petit écran.

Dans le taquin que vous pouvez voir sous ces lignes apparaît également l’iconique Charles Danse, de sagas comme Game of Thrones et Extraterrestre. Sera en charge de l’interprétation Roderick, qui invoquait, par sa connaissance de la magie noire, rêve. Une fois l’aperçu terminé, Kirby était en charge de présenter les réseaux officiels de la série, où il y aura des avant-premières exclusives pour la première de la série.

Cowboy Bebop, une autre adaptation en direct de Netflix

Au Tudum L’une des séries les plus attendues par les fans d’anime a également été présentée. Comme tu le sais, be-bop cow-boy aura son spectacle action en direct faite par Jean cho, qui était chargé de présenter l’ouverture de la série qui a été tracée presque à la perfection à partir de l’original. La vidéo de près de deux minutes reproduit à la fois la musique et le style de la version animée.

« C’est un spectacle très cool, avec beaucoup de style », le chef décorateur avait assuré Subvention Majeure, qui a travaillé sur les deux premiers chapitres de la série. Aussi, j’avais promis que ce serait « très visuel » et que bien que ce ne soit pas une copie exacte de l’anime, « ça va être très proche ». La première aura lieu ce 19 novembre.