Netflix a présenté The Wrath of God avec un événement interactif

Netflix

Le film avec Juan Minujín, Macarena Achaga et Diego Peretti sortira le 15 juin. Nous avons visité le Globe Theatre où la présentation a été faite.

©IMDBDiego Peretti est Kloster dans le nouveau film Netflix.

Depuis un certain temps, Netflix Il s’attache de plus en plus à étoffer son catalogue de titres avec des productions locales dans les différents pays où il est commercialisé. Oui ok Mexique a été le premier pays à avoir sa première production originale sur la plateforme, l’Argentine est l’un des pays qui a le plus progressé en termes de développement de fiction, avec des histoires comme la série Le Royaume Soit edhale film.

L’un des prochains projets argentins à présenter sur la plateforme sera La colère de Dieuun film inspiré de l’œuvre de l’écrivain né à Bahía Blanca, province de Buenos Aires, Guillaume Martinez. De sa plume sont sorties d’autres histoires telles que Crimes imperceptibles, qui a ensuite été adaptée avec Elijah Wood comme protagoniste dans Les meurtres d’Oxfordet Le fils, qui dirigeait Joaquin Furriel.

Dans La colère de Dieules protagonistes sont un écrivain célèbre avec le nom de famille Kloster (Peretti)qui écrit son prochain roman avec l’aide de Luciana (Achaga)Cependant, un problème entre les deux les éloignera brusquement. Ensuite, une série de morts mystérieuses commencera à émerger qui entourera Luciana. Avec l’aide d’un écrivain devenu journaliste nommé Esteban Rey (Minujín)va essayer de résoudre les problèmes.

+Comment s’est passé l’événement Netflix pour The Wrath of God

Depuis CheNetflixla section argentine chargée de couvrir les lancements de la plateforme dans le pays, a organisé un événement à le Théâtre du Globe. Nous y sommes depuis spoilersoù nous avons été reçus dans une salle décorée dans l’air du film (il y avait même le fauteuil de Kloster), puis nous sommes passés par différentes salles où nous avons pu revivre quelques fragments du film.

Chacune des pièces faisait référence à un moment particulier du film. En écoutant les personnages interagir, nous avons pu découvrir des secrets ou des détails qui les ont façonnés et les ont amenés à être ce qu’ils étaient dans le film. De l’alcoolisme Stephen King même une vidéo de paulila fille de Kloster, chacune des pièces était destinée à un moment particulier de ce film. Chez nous histoires instagram vous pouvez voir tout cela plus en profondeur.



