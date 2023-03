Netflix a présenté son contenu "Fabriqué en Argentine" d’ici 2023

Netflix

Netflix a présenté les séries et films d’origine argentine qui arriveront ce 2023 sur la plateforme. On vous dit tout !

Netflix C’est une plateforme qui donne de la place aux productions de différents pays, c’est ainsi que l’on a par exemple le phénomène des contenus d’origine coréenne, en plus du fait que les Géant du streaming C’est l’endroit idéal pour qu’une série ou un film d’un pays particulier se démarque à travers le monde grâce à l’arrivée qu’il a Le N rouge avec ses millions d’abonnés.

Dans ce sens, Netflix est présent dans Argentine et pour ce 2023, il y a beaucoup de contenu du pays latin qui a su atteindre les Oscars en plus de remporter un Golden Globe avec Argentine, 1985. Beaucoup attendront les séries et les films que le pays du sud a préparés pour ce 2023 et à travers un événement sur Géant du streaming avancé ce que nous pouvons attendre dans ce sens.

L’Argentine est présente sur Netflix

Concernant les séries, il a été annoncé Rattrapé, créé par Miguel et Ana Cohan, ce spectacle est actuellement en développement. C’est un roman new-yorkais mais il sera adapté en Argentine. Là encore, nous pouvons nous attendre à voir cette année Le temps des mouches, d’après le livre de Claudia Piñeiro. Dans ce cas, nous parlons d’une série limitée avec un personnage principal qui donnera beaucoup à dire. Patience! Le renouvellement de Département de Palerme et le 26 avril il est lancé L’amour après l’amour.

Dans le domaine du cinéma Argentine sera également présent en 2023 dans Netflix. L’un des titres qui viendra sur la plateforme est Repose en paix, de Kenya Films. Il s’agit de l’adaptation d’un roman qui aura un casting stellaire avec des noms propres de poids tels que Joaquín Furriel, Griselda Siciliani et Puma Goity. Une autre bande qui sera disponible dans Le N rouge grâce aux efforts des producteurs argentins sera soeurs fantastiquesbien qu’au moment de la rédaction de cette note, il n’y ait pas plus de détails sur ce film.

Netflix également informé que nous pouvons nous attendre à des documentaires d’origine argentine cette année, mais il n’y a pas eu de clarifications ou de titres à cet égard. De cette façon, vous savez ce que vous pouvez vous attendre à voir dans le Géant du streaming Si vous êtes un fan du contenu du pays champion du monde qui se distingue également au niveau de ses productions cinématographiques et télévisuelles, vous trouverez dans Le N rouge un emplacement idéal pour de nombreux titres qui ne manqueront pas de se démarquer en 2023. Félicitations !

