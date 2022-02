Netflix a présenté les personnages de Cielo Grande, la nouvelle série qui sortira en février

Le 16 février, une nouvelle production argentine arrivera sur Netflix. grand ciel C’est une histoire pleine d’amour, de sport et de musique qui, pour le moment, ne compte qu’une seule saison de onze épisodes qui promettent de faire fureur. La série, déjà très attendue par les fans de la plateforme, a un effet waouh et ne parle, ni plus ni moins, que de son casting totalement inédit et méconnu.

De quoi s’agit-il grand ciel? Eh bien, le synopsis officiel dit: « Une série qui mêle action, mystère, romance et moments musicaux attachants, qui raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui travaillent pour sauver un vieil hôtel perdu au milieu du delta argentin. Cielo Grande rassemble des souvenirs d’enfance, des secrets de famille et des moments inoubliables au milieu d’une passionnante compétition de wakeboard.”.

Sans doutes, grand ciel est une nouvelle production qui promet d’être un succès auprès des plus jeunes. Avec des milliers d’enseignements et d’apprentissages, ce groupe d’adolescents montrera qu’au-delà de l’âge, la joie, la persévérance et l’amour sont la clé de la vie. Mais qui compose ce groupe de protagonistes ? Netflix vient de les présenter et de décrire leurs rôles. Rencontre-les:

Les personnages de Big Sky :

+ Steffi – Pilar Pascual :

D’origine mexicaine, Steffi est une athlète bien connue dans le domaine du wakeboard puisqu’elle a participé à plusieurs compétitions internationales. Mais maintenant, après la mort de ses grands-parents, avec qui elle a grandi, la jeune fille doit déménager en Argentine pour vivre avec son père, sa belle-mère et son nouveau frère, Ian. Cependant, lorsqu’il découvre qu’il existe un mystère entourant l’histoire de sa mère et un secret dans un hôtel du delta argentin appelé Cielo Grande, il décide de s’inscrire au concours de wakeboard pour en savoir plus sur son passé. Là, il essaiera non seulement de démontrer ses compétences sportives, mais aussi d’en apprendre davantage sur son histoire.

+ Lumière – April Di Yorio :

Elle est considérée comme le cœur de Cielo Grande et deviendra probablement l’un des personnages les plus aimés du drame. Elle est monitrice de wakeboard, travaille au bar de l’hôtel et est le bras droit d’Augusto, le propriétaire des lieux. Il rêve de pouvoir rouvrir Sky Vibes, le karaoké de l’hôtel, et ainsi faire de Cielo Grande, une fois de plus, un lieu de rêve. Mais, malgré sa concentration sur la compétition de wakeboard, l’arrivée de Tony, une ancienne flamme à elle, va la mettre entre le marteau et l’enclume puisque cela compliquerait sa relation avec son ami de toujours, Julián.

+ Nati-Thaïs Rippel :

Il adore écrire des chansons et arrive à Cielo Grande sans imaginer qu’il y retrouvera cette passion. Afin d’avoir sa première expérience professionnelle, elle rejoint le staff de cet hôtel où elle rencontre Luz, qui sera sa colocataire, amie et guide dans toutes les tâches du bar. De plus, avec elle, Julián et Charlie, ils pourront rouvrir Sky Vibes pour partager leur musique.

+ Julien – Guido Messine :

Il est l’un des meilleurs et des plus jeunes moniteurs de wakeboard, mais il est aussi le neveu d’Augusto, le propriétaire des lieux. Il y vit, étudie le tourisme et est un passionné de tout ce qui touche au voyage et à l’aventure. Il a toujours ressenti quelque chose de spécial pour Luz, qui a été son premier amour et avec qui il a eu son premier baiser et, malgré le fait qu’ils soient désormais de très bons amis, l’arrivée de Tony va tout changer.

+ Charlie-Luan Brum :

Il a grandi et étudié toute sa vie avec Julián. Il travaille également comme instructeur de wakeboard à Cielo Grande, mais pas seulement, il est aussi chef. Sa seule mission est qu’avec Luz, Nati et son grand ami, ils fassent passer aux visiteurs de l’hôtel un été inoubliable.

+ Tony-Victor Varona :

Tony est l’instructeur personnel de Steffi. Ensemble, ils ont remporté plusieurs compétitions, alors il décide de l’accompagner lorsqu’elle rejoint le combat à Cielo Grande. Bien sûr, il fait ce voyage sans s’attendre à y rencontrer Luz, un vieil amour qu’il n’a jamais oublié et qui lui fera revivre d’anciens sentiments. Mais l’arrivée de Natasha, une ancienne rivale de Steffi, complique leur été et ce qui semblait être une compétition complètement gagnée.

+ Natacha – Giulia Guerrini :

Comme Steffi, Natasha est une compétitrice de wakeboard renommée, mais elle est d’origine italienne. Elle est restée invaincue pendant deux ans grâce à son entraînement acharné sur le circuit professionnel. Il y a longtemps, elle était une compagne et une amie à la fois de Steffi et de Tony, mais une dispute les a amenés à devenir des ennemis. Pour cette raison, maintenant, Natasha veut rendre la vie impossible à son ancienne amie, alors quand elle découvre qu’elle est à Cielo Grande pour concourir, elle y va pour lui montrer qui est la meilleure.

