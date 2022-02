Netflix a présenté la première bande-annonce officielle de The Adam Project, le nouveau film de Ryan Reynolds

Netflix

Ryan Reynolds revient sur Netflix après le succès de alerte rouge avec une nouvelle fabrication : Le projet Adam. Découvrez la première bande-annonce officielle !

©NetflixLe projet Adam

L’année dernière, Netflix a publié alerte rougel’un des films les plus importants et les plus marquants de 2021. En plus de Gal Gadot et The Rock, l’un des grands protagonistes était Ryan Reynolds. L’acteur a joué Nolan Booth, un voleur d’art poursuivi par des agents d’Interpol. Dans ce film, une fois de plus, il a ébloui par son niveau d’acteur et, pour cette raison, la plateforme n’a pas hésité à le faire revenir.

C’est parce que maintenant Ryan Reynolds revient sur Netflix avec Le projet Adam. cette bande ouvre le 11 mars prochain et c’est l’un des plus attendus de cette année 2022. Plein d’aventure, de science-fiction, de comédie et d’action, ce long métrage a tout pour devenir l’une des grandes premières de cette année. Eh bien, non seulement cela est dû au protagoniste, mais aussi à différentes personnalités qui y participent.

accompagnement Ryan Reynolds dans Le projet Adam Il s’agira de Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldaña et Walker Scobell. Sans aucun doute, un casting bien connu qui donnera beaucoup à dire. Mais, comme il reste encore un mois avant la grande sortie, Netflix a décidé de donner un aperçu officiel du film. Dans cet audiovisuel, vous pouvez voir un indice que ce qui va arriver sera une excellente production.

Avec des effets spéciaux incroyables et un décor époustouflant, ce film arrivera sur la plateforme pour démontrer, une fois de plus, pourquoi il est l’un des meilleurs en termes de production de science-fiction. Et, de plus, seul l’aperçu montre Reynolds à son meilleur, appréciant sa teinte comique et d’action. En fait, même s’il ne s’agit pas de la bande-annonce officielle, cela fonctionne comme un coup de pied pour reconnaître à quel point ce sera bon.

Le synopsis officiel de Le projet Adam Il dit: « Un pilote voyageant dans le temps fait équipe avec son jeune moi et son défunt père pour accepter son passé et sauver l’avenir.”. Une combinaison d’époques, d’âges et d’avancées technologiques qui ravira ceux qui choisiront cette création le jour de sa première.

