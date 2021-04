Netflix a présenté la bande-annonce officielle de Yasuke

2020 n’a pas été la meilleure des années pour Netflix compte tenu du nombre de suspensions et de retards dans leurs productions qu’ils ont subis en raison de la pandémie. Cependant, la plate-forme l’a recherchée et a trouvé le meilleur débouché dans l’anime.

Tout au long de l’année écoulée et, jusqu’à présent en 2021, Netflix a ajouté un autre type de contenu japonais à son catalogue. En fait, le 29 avril, une nouvelle production sortira qui promet d’attirer beaucoup d’attention et de ne laisser personne indifférent.

Il s’agit de Yasuke, qui racontera l’histoire d’un samouraï africain et est des mêmes créateurs de Shingeki no Kyojin. « Originaire d’Afrique, il a combattu aux côtés de nombreux seigneurs féodaux dans le Japon brutal du XVIe siècle. Il était le samouraï noir et il est devenu une légende»Lit le synopsis officiel de cette biographie réalisée par LeSean Thomas.







Même ainsi, bien que Yasuke se concentrera sur le Japon féodal, il y aura aussi une réalité alternative où les robots géants et la magie existent. Quelque chose qui enlève la vie tranquille du protagoniste, qui arrive dans le pays asiatique pour mettre de côté son katana et son sombre passé.

La série, basée sur ce « ronin » admiré au Japon, génère de grandes attentes à partir du moment où l’on savait qu’elle atteindrait Netflix Et tout à l’heure, la plateforme a publié la première bande-annonce officielle. En 2 minutes et demie, cet audiovisuel montre que Yasuke promet de ne pas vous laisser cligner des yeux grâce à la façon dont ils dépeindront l’un des moments les plus importants de l’histoire japonaise.