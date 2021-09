Netflix a présenté la bande-annonce finale de « Luis Miguel, la série »

Néflix

La troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série Il est déjà sur le point de sortir et Netflix vient de présenter la bande-annonce finale. Vue!

Séries© NetflixDiego Boneta dans le rôle de Luis Miguel

« Aucune étoile ne brille plus que le Soleil« Et de cela, il n’y a plus de doutes. Netflix prépare, sous ce thème, la première de la troisième saison de Luis Miguel, la série. Le 28 octobre, El Sol de México brillera à nouveau sur la plateforme à partir de 21h00. Avec six épisodes, la nouvelle et dernière édition de cette biographie est prête à relever de nouveaux défis sur la chronologie.

Après deux succès mondiaux tels que la première et la deuxième saison, maintenant Diego Boneta est de retour dans la peau du chanteur, montrant son côté le plus actuel. Et, encore une fois, Netflix revient briller avec la caractérisation de l’acteur pour les prochains chapitres de Luis Miguel, la série, où il est vu plus en phase avec son âge maintenant.

A tel point que, face à tant de création, les fans ne pouvaient plus supporter l’anxiété, mais la plateforme vient de réduire l’attente. Il a créé la deuxième et dernière bande-annonce des choses à venir. En deux minutes exactement, la bande-annonce montre un aller-retour typique entre le passé et le présent racontant que, tel que défini par le géant du streaming, « Dans le passé, vous aurez la possibilité de tomber amoureux tandis que dans le présent, vous risquez de tout perdre.”.

De plus, d’après ce que cet audiovisuel récemment sorti en avant-première, la troisième saison de Luis Miguel, la série montrera comment s’est construite l’idée de faire cette biographie sur lui. Avec de nouveaux personnages et intrigues, la bande promet de plonger, une fois de plus, dans les moments les plus sombres de Luismi juste au moment où il est au sommet de sa carrière.

En revanche, Macarena Achaga se met une nouvelle fois dans la peau de Michelle Salas accompagnant Diego Boneta dans son rôle de Luis Miguel. Même si, pour cette saison, les mésententes avec sa fille, l’événement malheureux avec sa mère et sa famille en général sont laissés de côté car c’est lui qui est sur le point de tout perdre.

