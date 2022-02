Netflix a présenté la bande-annonce de la deuxième saison de Bridgerton qui promet des scandales

Netflix

Netflix a tout préparé pour le début du deuxième lot d’épisodes de Bridgerton qui promet de nombreux scandales au sein de l’élite londonienne du 19e siècle. Une percée incontournable !

©IMDBBridgerton

Bridgerton est une série dramatique d’époque créée en Netflix et créé par Chris Van Dusen avec une production de Shonda Rhimes. Il était basé sur les romans du même titre de Julia Quinn , se déroulant dans l’environnement concurrentiel de la haute société londonienne de l’époque. Régence lorsque les jeunes débutantes se présentaient au tribunal et définissaient leur état civil.

L’histoire se déroule en Angleterre au 19ème siècle et ses protagonistes sont deux familles : les Bridgerton et les FeatheringtonLa famille Bridgerton se compose de Violet, la vicomtesse douairière Bridgerton, ses quatre fils Anthony, Benedict, Colin et Gregory, et ses quatre filles Daphne, Eloise, Francesca et Hyacinth. Alors que la famille Featherington est composée de Lady Portia Featherington, de son mari le baron Archibald Featherington et de leurs trois filles, Philippa, Prudence et Penelope, ainsi que d’une cousine éloignée, Marina Thompson.

Bridgerton revient avec plus de commérages et tout sur l’élite londonienne

L’émission est l’un des phénomènes télévisuels mondiaux depuis sa première en Netflixle 25 décembre 2020 lorsque le premier lot de huit épisodes est arrivé sur le service de streaming. Désormais, le géant du streaming s’apprête à continuer d’éblouir les fans de la série avec la bande-annonce de la deuxième saison de l’émission qui promet de nombreuses surprises.

Dans ce cas, le mystérieux Dame Whistledownchargé de publier régulièrement les commérages et les scandales de l’élite londonienne, prévient qu’il améliore ses compétences, ou plutôt, qu’il est « aiguisant leurs couteaux » pour que leur public continue de recevoir ce genre de nouvelles qui peuvent ruiner la vie d’une jeune femme ou de toute une famille. Nous pouvons être tout à fait sûrs que la deuxième saison du phénomène mondial sera assez « bruyant ».

Netflix suivra l’ordre naturel des romans et le prochain protagoniste sera Anthony Bridgerton, le frère aîné de la famille. Il s’agit du prochain patriarche, un rôle qu’il lui est difficile d’assumer dès la première fournée d’épisodes du programme. Après une triste déception amoureuse, il est convaincu qu’il doit épouser une jeune femme respectable et faire du mariage un devoir plutôt qu’une union d’amour.

Bridgerton étoiles Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown, Regé-Jean Page comme Simon Basset, Phoebe Dynevor comme Daphne Bridgerton, Jonathan Bailey comme Anthony Bridgerton, Nicola Coughlan comme Penelope Featherington, Ruth Gemmel comme Lady Violet Bridgerton, Ben Miller comme Lord Featherington et Golda Rosheuvel dans le rôle de la reine Charlotte, entre autres. La saison 2 de l’émission commence le 25 mars prochain sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂