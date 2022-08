Netflix a présenté la bande-annonce de Do Revenge, le film avec Maya Hawke et Camila Mendes

NETFLIX

Les actrices de Stranger Things et Riverdale sont prêtes à jouer dans un film par pure vengeance. Découvrez la bande-annonce, le synopsis, la date de sortie et le casting ici!

©NetflixMaya Hawke et Camila Mendes jouent dans Do Revenge.

Meilleur de Netflix est sur le point d’être combiné en une seule production. Il s’agit de Vengeancele film original de la plateforme de streaming qui mettra en vedette maya fauconétoile de choses étrangesOui Camila Méndezqui brille dans Riverdale. Un casting jeune, un style très particulier et une histoire de pure revanche arrivent très prochainement sur le service d’abonnement. Découvrez le premier aperçu ici!

Malgré leur jeune âge, les deux actrices construisent une solide carrière à pas de géant. À seulement 24 ans, Maya Hawke s’est avérée être bien plus que « la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman”. Après avoir joué Jo March dans Petite femmele N rouge l’a choisie pour faire partie du casting de choses étranges dans la peau de Robin Buckley. Puis il est venu la rue de la terreur sur la même plateforme de streaming. étoilé courant dominant avec Andrew Garfield et a brillé avec une participation à Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino. En plus de présenter sa facette de chanteuse, elle est prête à continuer de briller à l’écran.

Camila Mendes n’est pas loin derrière : la CW l’a choisie pour incarner Veronica Lodge dans Riverdale et depuis lors, il a accumulé des fans à travers le monde qui suivent son travail. Certains des plus importants étaient Palm Springs -disponible sur Star+- où elle a brillé aux côtés d’Andy Samberg et Cristin Milioti, et Le jour parfait, une autre production Netflix dans laquelle il a travaillé avec Noah Centineo et Laura Marano. A 28 ans, il rejoindra bientôt ce nouvel engagement au service de l’abonnement.

Mais qu’est ce que c’est exactement? Vengeance? Dirigée par Jennifer Kaytin Robinsonl’histoire suit la vie de Rêver -le rôle de Camila Mendes- qui est bouleversée à l’apogée de ses pouvoirs en tant que fille alpha du lycée lorsque quelqu’un divulgue sa sex tape à toute l’école. La personne responsable pourrait être son petit ami Max. Pour sa part, Aliénorle rôle entre les mains de Maya Hawke, est la nouvelle étudiante marginalisée qui est bouleversée de découvrir qu’elle étudiera avec Clarissa, la fille qui l’a toujours harcelée et qui a répandu une vilaine rumeur à 13 ans.

« Après une altercation clandestine dans un camp de tennis, Drea et Eleanor forgent une amitié secrète pour se venger des intimidateurs de l’autre », complétez le synopsis officiel de Netflix. Cette comédie noire, avec un scénario de Céleste Ballard, promet d’avoir les adolescents les plus terrifiants dans les rôles principaux. Sa première est prévue pour le prochain 16 septembre. De même, Austin Abrams, Ava Capri, Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe et Sophie Turner Ils complèteront le casting avec leurs performances.

