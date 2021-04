Netflix a présenté de nouvelles séries et films espagnols

Le succès international de Le braquage d’argent a ouvert un long chemin pour toutes sortes de productions espagnoles sur Netflix. La série des voleurs est devenue la langue espagnole la plus regardée et cela a suscité un réel intérêt pour la culture de son pays. Dans les prochains mois, l’émission emblématique prendra fin avec sa cinquième saison, mais la plateforme ne veut pas rater son phénomène: a annoncé de nouvelles séries et films espagnols pour 2021. Vue!

Le géant du streaming a beaucoup misé sur l’art hispanique après la rage du LCDP et a organisé d’autres événements importants tels que Elite, Vis a Vis, Cable Girls, High Seas, Quelqu’un doit mourir et Sky Rojo. La tendance étant positive, préparez-vous maintenant trois nouvelles séries dramatiques, deux films originaux et quelques émissions de téléréalité.

Nouvelles séries et films espagnols que Netflix aura

INTIMITÉ

Série

Résumé: Quatre femmes qui sont obligées de franchir la ligne fine qui sépare la vie publique de la vie privée après la publication d’une vidéo de sexe d’un politicien avec un avenir prometteur.

Créé par: Verónica Fernández et Laura Sarmiento.

Protagonistes: Itziar Ituño (Lisbonne à La Casa de Papel), Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener et Emma Suárez.

BARUCA

Série

Parcelle: se déroule dans la prison psychiatrique de Monte Baruca le 24 décembre, lorsqu’un groupe d’hommes armés encercle le complexe et coupe toute communication avec le monde extérieur. L’objectif des envahisseurs est de capturer l’un des détenus, mais à leur manière le directeur obstiné du centre et une poignée de fonctionnaires l’emporteront.

Créé par: Víctor Sierra et Xosé Morais.

Protagonistes: Alberto Ammann et Luis Callejo.

SI J’AVAIS SU

Série

Résumé: Une femme de 30 ans, qui n’est pas contente de sa relation de 10 ans et qui estime que sa vie a perdu tout sens, est revenue il y a dix ans et est piégée dans le corps d’un jeune de 20 ans, ce qui donne l’opportunité de réévaluer qui vous voulez devenir.

Créé par: Ece Yörenç (adapté par Irma Correa)

Protagonistes: Megan Montaner.

À TRAVERS MA FENÊTRE

Film

Parcelle: « Ares Hidalgo, mon voisin odieux et très très attrayant, le garçon que je harcèle de l’ombre, n’avait jamais remarqué ma présence jusqu’à ce qu’une série d’événements nous ait amenés à interagir pour la première fois et … le fait est qu’Ares a changé ma vie . Pour le meilleur? Ou pour le pire? Nous verrons. Je m’appelle Raquel et c’est l’histoire qui a commencé Par ma fenêtre. «

Dirigée par: Marçal Forés (adaptation du livre d’Ariana Godoy)

Protagonistes: Clara Galle et Julio Peña Fernández.

C’EST TOI

Film

Parcelle: Il raconte l’histoire de Javier, qui à l’âge de 16 ans a embrassé une fille pour la première fois et a découvert qu’il pouvait voir tout son avenir romantique avec cette personne. Les choses se compliquent quand il embrasse accidentellement la petite amie de son meilleur ami.

Dirigée par: Cristóbal Garrido et Adolfo Valo.

AIMEZ AVEC SÉCURITÉ

Réalité

Parcelle: six couples sont envoyés dans un endroit exotique qui doivent prouver leur honnêteté dans leurs relations.

Conduit par: Monica Naranjo.

GEORGINE

Réalité

Parcelle: Le programme suivra au jour le jour de Georgina Rodríguez, mannequin et partenaire actuel de Cristiano Ronaldo qui compte 24 millions de followers. Avec des images d’intimité, son côté professionnel et personnel sera montré pour trouver un profil plus humain derrière son énorme popularité.