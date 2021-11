Netflix a présenté Cowboy Bebop, sa nouvelle série avec un événement impressionnant en Argentine

in

Netflix

Sous le slogan #Subitealabebopneta, Netflix a présenté be-bop cow-boy, sa nouvelle série animée en direct avec un événement impressionnant en Argentine. Connaître les jours et heures d’ouverture au public.

+ Critique de Cowboy Bebop

+ Suivez-nous sur le Spoiler Instagram!

© Noelia RiosUne partie du cadre Netflix de votre événement.

Ce vendredi 19 novembre, Netflix a ajouté à son catalogue le live-action de be-bop cow-boy. Cette série est sortie à l’origine il y a 23 ans dans une version animée et maintenant, avec de vrais acteurs, la plateforme a ravivé l’histoire pour les nouvelles générations. En une saison de seulement dix épisodes, il a combiné comédie, drame, action et adrénaline. Avec John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda, ce strip a tout pour devenir un hit.

Alors que la réalité est que be-bop cow-boy Il n’est pas destiné aux vrais fans d’anime, il est destiné à ceux qui sont fidèles à la science-fiction et au western. De plus, la version live-action a un niveau de production imbattable. Le décor, la mise en scène et le choix des musiques ont fait de la série l’une des candidates favorites pour décerner à la plateforme un prix pour la grande adaptation.

De plus, à vrai dire, Netflix a tout le battage médiatique sur Cowboy Bebop. En fait, la grande preuve en est l’événement impressionnant qui a eu lieu dans le jardin japonais de Buenos Aires, en Argentine, auquel nous étions présents depuis Spoiler. A l’occasion de la première de la série, le géant du streaming a mis cet espace touristique sur le thème de la fiction. Sous la devise #Subitealabebopneta, il a créé cinq stations avec des jeux basés sur l’intrigue de la bande.

A l’entrée du Jardin japonais, les visiteurs reçoivent un « Space Passport » dans lequel ils ont des instructions sur la marche à suivre lors du passage dans les gares. Et, comme s’il s’agissait d’un véritable voyage interstellaire, le passeport doit être tamponné une fois le jeu terminé afin que, lorsqu’ils atteignent le dernier, ils puissent participer et gagner un prix. Bien entendu, les cadeaux ne sont reçus que si l’on gagne la partie.

Et, il convient de noter que dans chaque station la musique de la série est le protagoniste principal. De plus, chaque jeu a le nom d’un personnage avec sa photo, ce qui le fait attirer beaucoup plus d’attention. L’idée n’est pas de recréer une scène ou un moment de la série, mais de s’amuser et de passer un bon moment en famille, donc le divertissement est basé là-dessus.

Horaires et jours de visite :

Samedi 20 et dimanche 21 : de 10h à 18h

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂