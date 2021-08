Netflix a préparé un deuxième reboot sur He-Man

Récemment, les fans de « He-Man and the Masters of the Universe » ont apprécié les cinq premiers épisodes de « Revelation », une mini-série dans laquelle Kevin Smith a développé une suite directe à la série originale de 1983, même si ce ne sera pas le seul production que Netflix a préparée en relation avec l’une des propriétés les plus acclamées de l’animation américaine.

En 2019, parallèlement à l’annonce de la série créée par Smith (qui s’adresse à un public adulte), Netflix a confirmé qu’il travaillerait sur une série supplémentaire de « He-Man and the Masters of the Universe », qu’il a déjà a un premier aperçu, anticipant son arrivée sur la plateforme en septembre prochain.

Le nouveau « He-Man et les maîtres de l’univers » servira de redémarrage des aventures du prince Adam sur la planète Eternia, qui est constamment attaquée par le mal Skeletor dans son combat pour conquérir le château de Grayskull. Seul Adam et ses amis, possesseurs des Armes de Pouvoir, pourront affronter ce méchant et ainsi maintenir la paix à Eternia.

« Masters of the Universe est l’une des franchises mondiales les plus emblématiques de tous les temps, avec une histoire de 30 ans et une base de fans passionnés », a déclaré Fred Soulie, vice-président principal de la distribution de contenu et du développement commercial chez Mattel, qui a exprimé l’enthousiasme de son équipe. en présentant He-Man à une nouvelle génération de téléspectateurs grâce à Netflix.

Cette nouvelle série de « He-Man and the Masters of the Universe » a la participation notable de studios tels que « House of Cool » et « CGCG », qui ont développé le travail d’animation dans des séries Netflix telles que « Kipo and the Age of Wondersbeasts « ou » Trollhunters « , respectivement.

Il s’agit de la troisième production dans laquelle Netflix travaille sur des propriétés liées aux « Maîtres de l’Univers ». Le premier est le redémarrage de « She-Ra et les princesses du pouvoir », qui malgré sa grande acceptation par le grand public et les critiques spécialisées, son manque de lien direct avec le monde de « He-Man », ça n’aurait pas été au grand plaisir de nombreux téléspectateurs.