Netflix a perdu un million d’utilisateurs cette année

Un nouveau rapport a révélé que la plate-forme de Netflix a perdu un million d’utilisateurs au Royaume-Uni, après que plusieurs résidents aient été contraints d’annuler leur abonnement aux services de streaming en raison de la hausse du coût de la vie.

La signature Panneau mondial Kantar a fait une étude de marché et a constaté qu’environ 937 000 foyers britanniques avaient cessé de payer un abonnement à un service de streaming de janvier à septembre de cette année. De plus, 234 000 utilisateurs britanniques avaient annulé leur abonnement à Netflix ou Première vidéo au dernier trimestre de l’année.

Le rapport a également souligné la lutte continue de Netflix pour alimenter la croissance de sa plate-forme, ayant dû réduire ses effectifs et mettre en œuvre d’autres mesures pour relancer les ventes après avoir signalé une baisse du nombre d’abonnés pour la première fois en une décennie. Pour essayer d’attirer de nouveaux utilisateurs, Netflix prévoit de lancer une option d’abonnement à bas prix et financée par la publicité dans plusieurs pays en novembre.

Cependant, le nombre d’utilisateurs continuant de baisser, les prévisions suggèrent que le géant du streaming n’obtiendra qu’un million de nouveaux abonnements une fois qu’il aura publié ses chiffres du troisième trimestre.

« Un million de foyers ont arrêté le streaming, a expliqué Dominic Sunnebo, directeur de Kantar Worldpanel. « La raison pour laquelle les gens annulent est le besoin d’économiser de l’argent. Le dernier trimestre a vu deux des lancements les plus attendus de l’année et, cependant, nous avons encore vu un la poursuite de la tendance négative d’un marché de plus en plus petit. »

Le rapport montre également que la majorité des nouveaux abonnements au streaming au troisième trimestre ont été souscrits auprès de Prime Video, Disney+ et Paramount+, ce qui bouleverserait la lutte continue de Netflix pour attirer de nouveaux utilisateurs sur sa plateforme.