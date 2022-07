Netflix a perdu environ 1 million d’utilisateurs en avril-juin 2022, pour introduire un plan de partage de mots de passe dans cinq pays

20 juillet 2022 09:13:02 IST

Netflix a déclaré mardi avoir perdu plus de 970 000 abonnés d’avril à juin. Cependant, il y a une doublure argentée pour le géant du streaming. Netflix avait estimé qu’il perdrait environ 2 millions d’abonnés.

Netflix a évité le pire scénario projeté par la société et a prédit que dans les mois à venir, elle reviendrait à la croissance de la clientèle à partir du troisième trimestre.

Les actions Netflix, qui avaient a chuté d’environ 67 % plus tôt cette année sur les inquiétudes concernant la croissance future, a augmenté de 7% dans le commerce après les heures normales de bureau suite aux révélations de Netflix.

Après des années de croissance fulgurante, la fortune de Netflix a changé alors que des rivaux tels que Walt Disney Co, Warner Bros Discovery et Apple Inc investissent massivement dans leurs propres services de streaming. La raison pour laquelle Netflix n’a pas perdu autant d’abonnés qu’il l’avait espéré est peut-être due au fait qu’ils avaient annoncé qu’ils proposeraient quelques abonnements moins chers et financés par la publicité.

Il y a quelques semaines, Netlfix a annoncé qu’il allait partenariat avec Microsoft pour leurs services publicitaireset lancerait le niveau financé par la publicité à un moment donné d’ici la fin de l’année ou début 2023.

Pendant ce temps, Netflix a commencé à s’attaquer à l’une des principales raisons pour lesquelles il avait commencé à perdre des abonnés – le partage de mot de passe. Netflix expérimente avec un nouveau mode de paiement des profiteurs. Selon un rapport de Bloomberg, la société introduit une fonctionnalité qui permet aux clients d’autoriser légitimement l’accès depuis une résidence secondaire moyennant des frais mensuels supplémentaires dans cinq pays d’Amérique latine.

Netflix bénéficiera d’une fonction « ajouter une maison » qui sera disponible en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras à partir d’août.

N’importe qui dans chaque maison supplémentaire pourra alors diffuser Netflix sur n’importe quel appareil à un prix moins cher qu’un abonnement autonome complet, selon le rapport.

Cela survient après que le service de streaming a lancé en mars une fonctionnalité appelée « ajouter un membre supplémentaire » au Chili, au Costa Rica et au Pérou qui permet aux utilisateurs de payer des frais mensuels pour accorder l’accès à Netflix à des personnes extérieures à leur foyer.

Les clients avec le plan de base peuvent ajouter une maison supplémentaire ; ceux qui ont le plan Standard peuvent acheter jusqu’à deux maisons supplémentaires, et les abonnés au niveau Premium peuvent acheter jusqu’à trois maisons supplémentaires.

Les clients peuvent ajouter jusqu’à deux comptes Extra Member pour 2 à 3 € supplémentaires (environ 160 à 240 roupies) par mois chacun lors des tests de Netflix au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Plutôt que les murs réels d’une maison, les politiques de partage de mot de passe de Netflix s’appliquent à tous les membres du foyer d’un client.

