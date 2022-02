Netflix a partagé une nouvelle bande-annonce pour "Vikings : Walhalla"

Netflix

Netflix profitera de cette nouvelle série pour raconter la montée en puissance des Vikings et la lutte contre l’Angleterre qui changera à jamais l’histoire de ce peuple nordique.

©IMDBVikings : Walhalla

Vikings : Walhalla est la suite de vikings qui sortira le 25 février et est une création du scénariste Michel Hirst. Cette série reprend un siècle après la série originale et suivra la vie de certains des hommes du Nord les plus connus de l’histoire : Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Hardrada. La montée des conflits guerriers marque ce peuple guerrier qui ne se lasse pas de se battre.

Netflix est l’endroit où vous pourrez profiter de ce programme plein de combats violents, d’épisodes historiques, de scènes racées et de tous les assaisonnements d’un programme de cette nature. L’avancée de la série a avancé l’arrivée de leif erikson à travers l’atlantique nord signifiant le début d’une nouvelle campagne pour ces guerriers infatigables.

le retour des vikings

Freydís Eiríksdóttir Elle est la demi-sœur de Leif. Une agression sexuelle par un groupe de Vikings chrétiens l’a rendue violemment anti-chrétienne et elle devient le visage visible de la religion du vieux norrois contre la religion chrétienne croissante qui inonde la Scandinavie. En même temps, il cherchera une nouvelle maison pour son peuple.

Vikings : Walhalla Il a des livres de Jeb Stuart et son casting est complètement renouvelé par rapport à son prédécesseur. Sam Sam Corlett est Leif Eriksson, Frida Gustavsson est Freydis Eriksdotter, Pollyanna McIntosh est la reine Ælfgifu, Jóhannes Haukur Jóhannesson est Olaf Haraldsson, David Oakes est Earl Godwin, Leo Suter est Harald Sigurdsson et Laura Berlin est Emma de Normandie, entre autres. Le fauteuil du metteur en scène est occupé par le créateur du spectacle : Michel Hirst.

Conformément à la tradition imposée par le programme précédent de Valhallacette nouvelle entrée centrée sur les Vikings, parie sur la violence au sein d’un récit historique aux noms propres dit celui du roi William le Conquérant. Netflix tentera de faire capituler les adeptes du précédent opus face à cette nouvelle série du géant du streaming.

