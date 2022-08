Netflix a partagé la première bande-annonce de Merlina

in

Merlina est l’un des paris de Netflix avec la mise en scène du talentueux Tim Burton et une histoire à l’humour noir typique du personnage. La bande-annonce!

Merlin arrivera cette année Netflix et l’histoire de la fille de la famille Addams commence par l’humour noir. Elle n’a pas eu de chance dans le monde de l’éducation publique où elle a été expulsée de huit écoles en cinq ans. La bande-annonce raconte comment il jette des piranhas dans une piscine où nageait un personnage qui, d’après ce que l’on peut déduire du dialogue, a intimidé Périclès.

Alors Homer et Morticia Addams décident d’inscrire leur fille troublée, qui ne semble jamais montrer d’intérêt pour le développement des compétences sociales, à l’académie où ils se sont rencontrés et sont même tombés amoureux. L’espoir est que Merlin rencontrer des gens qui la comprennent, puis elle développe un intérêt pour l’établissement de liens affectifs. Bienvenue à Plus jamais!

Initialement, Merlin elle se retrouve un paria parmi l’élite à rayures violettes de Nevermore. Mais il ne tarde pas à s’impliquer dans des activités parascolaires comme l’escrime et le violoncelle. Il assiste même à un bal de l’école qui se termine par un bain de sang, en accord avec le ton macabre de la série télévisée. Netflix qui désigne clairement un public ayant le goût de sanglant.

Merlina a une remorque

Netflix aborde cette nouvelle entrée dans l’histoire de les addams fous d’une manière innovante, en se concentrant sur Merlinla fille du couple central de la famille, qui a un ton calme quand il s’agit d’agrandir mais laisse toujours des définitions dérangeantes et trouvera dans le monde de Nevermore un foyer où il y aura toutes sortes d’incitations, y compris des crimes qui la feront vraiment aimer cet endroit.

Les showrunners de Merlin sont Alfred Gough et Miles Millar, connus dans l’industrie hollywoodienne pour la série Smallvilleune torsion à la mythologie de Superman où l’accent est mis sur l’adolescence de Clark Kent et comment ce personnage devient progressivement le héros que nous connaissons tous. Il semble que les addams fous mettra également l’accent sur Merlin avec Tim Burton réalisant 4 épisodes sur les 8 que compte la première saison.

Merlin étoiles Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Emma Myers, Isaac Ordonez, Hunter Doohan, Jamie McShane, Percy Hynes White et Christina Ricci. Netflix misez fort avec cette nouvelle entrée dans la mythologie de ces personnages qui ont eu des séries, des films, des dessins animés et même des jeux vidéo, on peut donc s’attendre à ce qu’un base de fans important de donner une chance au spectacle.

