Netflix a partagé la bande-annonce d’El Silencio, la série dérangeante avec Arón Piper

Netflix a surpris aujourd’hui avec l’avancée de la série El Silencio, qui est un thriller psychologique sur un meurtrier très particulier : il ne parle à personne. Avec Aron Piper !

© IMDbAron Piper dans Le Silence

Netflix partagé aujourd’hui la bande-annonce de la série espagnole tant attendue Le silence qui met en vedette joueur de cornemusereconnu pour son rôle d’Ander Muñoz dans la populaire émission télévisée Élite qui est également disponible dans le catalogue Streaming Giant. Les abonnés du service ont hâte de voir l’interprète dans son nouveau rôle de Sergio Ciscar.

De quoi s’agit-il Le silence? La série est le produit de l’imagination agitée de Aitor Gabilondo et raconte l’histoire de Sergio Ciscar, un homme qui a été emprisonné pendant six ans pour le meurtre de ses parents alors qu’il était encore un garçon et a décidé à ce moment de jeter ses parents d’un balcon. Après ce fait, le protagoniste de la série n’a plus parlé à personne.

Le silence promet beaucoup de mystère

C’est le mystère posé par ce thriller psychologique qui a à l’autre bout une psychiatre et son équipe qui s’intéressent à démontrer si Sergio est une menace pour la société une fois qu’il sera libéré après avoir purgé sa peine. Dans ce contexte, une jeune femme est le seul espoir d’entamer ne serait-ce qu’une conversation avec ce mystérieux personnage incarné par joueur de cornemuse.

Aitor Gabilondocréateur et producteur de la série, s’exprime à propos de cette intrigue complexe : « El Silencio est un thriller psychologique sur les monstres que les silences et les non-dits engendrent. L’enquête sur la personnalité d’un jeune homme inexplicablement violent, l’approche téméraire d’un psychologue dans l’esprit d’un jeune homme fatigué d’être observé de l’extérieur ».

Le silence sera disponible dans Netflix à partir du mois de mai et sa distribution comprend Arón Piper (Le gâchis que vous laissez, Elite), Almudena Amour (Le Bon Patron, Histoires pour ne pas dormir), Cristina Kovani (La chasse), Manu Ríos (Élite, l’âge de la colère), Aitor Luna (Les Héritiers de la Terre, Valeria), Ramiro Blas (L’internat : Las Cumbres), Aria Bedmar (Les Héritiers de la Terre, dites-moi qui je suis) et Mikel Losada (Anne, Garcia et Garcia), entre autres.

