Netflix a partagé la bande-annonce de la saison 2 de Locke & Key

La première saison de Serrure & Clé au Netflix raconte comment les frères Tyler, Kinsey et Bode Locke ils emménagent dans le manoir de leur défunt père, qui a été assassiné par Sam moindre. Les garçons découvrent bientôt une série de clés mystérieuses situées dans toute la propriété qui peuvent être utilisées pour déverrouiller par magie diverses portes. Cependant, une entité démoniaque recherche également les clés à ses propres fins malveillantes.







Les clés accordent également des pouvoirs et des capacités à ces frères qui se retrouveront soudain impliqués dans un conflit après l’autre, le produit de ces éléments mystérieux, qui ouvrent des possibilités infinies. La série a une intrigue solide qui a servi à Netflix commander un deuxième lot d’épisodes qui sortira cette année.

Les frères Locke reviennent à l’action

La série a une cote d’approbation de 66% sur Tomates pourries avec 61 avis et une note moyenne de 6,58/10. Le consensus critique du site Web dit: « Bien que Locke & Key ait parfois du mal à obtenir un ton cohérent, il capture suffisamment l’essence de son matériel source pour fournir un moment diablement drôle et effrayant. »

Les critiques ont distingué la bande originale, la scénographie et les effets visuels comme des aspects positifs du spectacle. Ils ont également fait l’éloge du traitement par la série des thèmes liés à la perte et aux traumatismes, ainsi que l’utilisation particulière d’éléments du genre de l’horreur. Le négatif? Le drame adolescent et les intrigues romantiques comme partie essentielle de l’histoire.

Dodge et Bode Locke. Photo : IMDb.



Serrure & Clé Il est basé sur un roman graphique publié par IDW sous la signature de Joe Hill et Gabriel Rodríguez. Le succès du premier lot d’épisodes signifiait la confirmation de la deuxième saison qui arrivera le 22 octobre prochain au géant du streaming, Netflix. Plus de surprises ? La troisième saison a déjà le feu vert pour commencer le tournage.