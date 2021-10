Netflix a partagé la bande-annonce de la dernière saison de Narcos : Mexique

Netflix

© IMDbNarcos : Mexique.

La dernière saison de Narcos : Mexique rien ne sera sauvé. Des fusillades violentes, des demeures luxueuses, des courses-poursuites remplies d’adrénaline et de nouveaux personnages feront de cet épisode de la série un jalon dans l’histoire du géant du streaming. Bien sûr, le programme a déjà marqué les abonnés de Netflix qui le positionne comme une référence obligatoire pour profiter d’un moment d’action autour du monde du trafic de drogue et de ses heures de gloire.

Parmi les nouveaux personnages qui rejoignent le casting figurent Mauvais lapin dans le rôle d’Arturo « Minou« Páez, Luis Gerardo Méndez dans le rôle du policier de Juárez Víctor Tapia; Alberto Guerra dans le rôle du trafiquant de drogue indépendant Ismael“Peut”Zambada et Luisa Rubino donnant vie au journaliste Andrea Nuñez.

La fin tant attendue de Narcos arrive : le Mexique

Netflix a présenté le nouvel aperçu de la dernière saison de Narcos : Mexique dans laquelle une nouvelle génération de trafiquants de drogue est prête à faire le sacrifice nécessaire pour être au sommet de ce commerce illégal. La série arrivera chez le géant du streaming le 5 novembre prochain quand on peut voir les différentes alternatives de ces personnages.

La troisième saison du programme se situe dans les années 90, alors que le business de la drogue battait son plein et que différents patrons se battaient pour le contrôle de la commercialisation de ces substances illégales. En ce sens, l’arrestation de Félix Gallardo promeut une guerre entre les gangs et les cartels qui se disputent le pouvoir par n’importe quelle méthode. Surtout la violence !

Une voix off prévient lors de l’avant-première que «Le chaos apporte des opportunitésAlors que nous pouvons clairement voir Amado Carrillo Fuentes, le nouveau tsar de la drogue et l’une des figures les plus importantes de cette dernière série d’épisodes. Dans la bande-annonce, ce personnage dangereux est identifié comme « le concessionnaire le plus puissant que ce pays ait jamais vu”. Adrénaline!

