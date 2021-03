Netflix a officiellement renouvelé sa collection Castlevania Lively pour une troisième saison. La saison 3 pourrait être la série la plus longue à ce jour

Castlevania a grandi pour devenir la douce lumière des adaptations de jeux en ligne. Alors que l’histoire des films de jeux en ligne horribles et de la télévision suggère qu’elle est longue et regrettable, Castlevania a prouvé qu’elle pouvait être réalisée. Vous pouvez adapter correctement (et fidèlement) un jeu en ligne à tous les autres supports sans sacrifier ce qui a fait l’histoire et les personnages à l’intérieur du premier emplacement.

Le service de streaming n’a pas perdu de temps à renouveler la collection pour une deuxième saison de huit épisodes, qui a chuté en octobre 2018. Bien que cela n’ait pas été confirmé via Netflix, les informations selon lesquelles il y aurait une saison 3 de Castlevania ont été transformées en première. découvert en juin par Richard Armitage, l’acteur qui exprime le protagoniste prédominant Trevor Belmont.

« Nous sommes sur le point de documenter un troisième », a déclaré Armitage à Digital Spy dans une interview. « La deuxième saison n’a pas été diffusée mais, cependant, nous sommes sur le point d’en faire une troisième. »

Voici tout ce que nous reconnaissons à peu près à la nouvelle saison jusqu’à présent:

Date de sortie de la saison 3 de Castlevania

La saison 3 de Castlevania sortira sur Netflix le jeudi 5 mars. L’affirmation officielle de la date de lancement est arrivée avec cette première affiche.

Castlevania Saison 3 Cast

Richard Armitage (Trevor), Graham McTavish (Dracula), Alejandra Reynoso (Sypha) et Ade McCormack (voix d’Isaac) devraient tous revenir pour la troisième saison. Aucune information sur les nouveaux moulages pour l’instant.

Histoire de Castlevania Saison 3

Netflix n’a pas partagé de détails sur ce sur quoi les fans doivent compter de la saison 3 de Castlevania, malgré le fait que nous soyons plutôt convaincus que la nouvelle saison se déroulera sans Dracula comme principal antagoniste. Dans l’énorme guerre de la saison 2, Trevor, Sypha et Alucard avaient été capables de mettre leurs différences de côté pour vaincre Dracula avant que le comte ne brise la Valachie avec ses militaires.

Bande-annonce:

À la fin de la saison 2, Trevor et Alucard se sont séparés après leur aventure.Cependant, il semble que ces deux-là, et nous comptons sur Sypha, feront partie des forces une autre fois pour prévenir un nouveau risque. Notre argent est sur la perfide Carmilla, qui accumule sa propre marine pour prendre le contrôle du secteur et combler le vide laissé à l’arrière en utilisant le comte.

