Netflix a le film idéal pour couper la semaine

Le catalogue Netflix a le contenu idéal pour s’adapter aux différents moments de la journée. Rencontrez le film idéal pour couper la semaine.

Au fil des années, Netflix a réussi à se positionner comme l’une des meilleures plateformes de streaming. En fait, à l’heure actuelle, c’est celui qui a le plus d’utilisateurs à son actif et, apparemment, il a bien l’intention de continuer à se développer. Avec un contenu original constamment renouvelé, les abonnés de cette société bénéficient d’un catalogue décent pour tous les âges, goûts et préférences.

C’est plus, Netflix a su s’adapter de telle sorte qu’il a non seulement des productions idéales pour les préférences de ses téléspectateurs, mais aussi certaines sont exactes pour s’adapter à tout moment de la journée. C’est pourquoi, de Spoiler, nous trouvons le film que les cinéphiles ne devraient pas manquer s’ils veulent terminer la semaine de travail avec un peu de joie et de bonnes créations.

La bande idéale pour une journée comme celle-ci est impudique, qui a été créée sur Netflix le 13 janvier et, depuis lors, a été un succès total. Avec Alyssa Milano et Sam Page, ce film d’1h30 est déjà dans le TOP 10 de la plateforme depuis trois semaines. Il est actuellement en huitième position avec un total de 5 840 000 heures jouées. Et, malgré le fait qu’il n’ait pas reçu les meilleures critiques des spécialistes, il fait fureur sur la plateforme.

De quoi s’agit-il? Le synopsis de impudique Il dit: « Grace, une célèbre romancière et spécialiste du crime, se précipite vers la maison familiale à Washington DC à la demande de sa sœur dont elle s’est éloignée. Lorsque Grace est retrouvée morte et que sa double vie en tant que modèle de webcam est révélée, Grace ignore les avertissements du détective Ed et s’implique dans l’affaire.”.

Sans doutes, impudique est le film parfait pour tous ceux qui sont fans de drame, d’action et de suspense. Avec les excellentes performances de Milano et Page, ce film Netflix est parfait pour couper la semaine et profiter du temps en famille après les responsabilités quotidiennes. De plus, avec un soupçon de romance, ce long métrage vous gardera tous collés à la plate-forme.

