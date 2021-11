Netflix a lancé une nouvelle affiche de La Casa de Papel et a montré des scènes inédites

Dans moins d’un mois Netflix publiera la fermeture définitive de Le vol d’argent. Après quatre saisons devenues une fureur mondiale, l’histoire des voleurs les plus redoutés d’Espagne touche à sa fin. Avec cinq nouveaux épisodes, la deuxième partie de la cinquième édition marquera un avant et un après dans ce groupe qui, désormais, doit faire face aux conséquences de la perte de l’un des leurs.

Ce sera le 3 décembre prochain lorsque la plateforme ajoutera les nouveaux chapitres de Le vol d’argent. Cette édition est devenue l’une des plus attendues par les fans qui veulent enfin savoir si la bande du professeur sera sauvée ou capturée par la Garde civile. Mais, dans la dernière édition, Netflix a décidé de donner quelques aperçus de l’intrigue.

Il y a quelques heures, le géant du streaming sortait une nouvelle affiche de Le vol d’argent. Vous y voyez tous les voleurs prêts à attaquer tout en se regardant dans le dos. Cependant, comme si cela ne suffisait pas, la plateforme a également publié le premier making off de la série dans laquelle sont montrées des images inédites et même la grande Úrsula Corberó apparaît.

Dans cette vidéo, les principaux acteurs ont parlé des choses à venir. Álvaro Morte a assuré qu’une saison arrive « plein de tension« , Rodrigo de la Serna a précisé que cette saison »ne décevra pas les fans« Et Jaime Lorente s’est demandé »Comment fermer quelque chose d’aussi gros ?”. Et c’est certainement une question que chaque membre de la distribution se pose.

Cependant, l’une des choses les plus remarquables à propos de cet audiovisuel est que Corberó déclare son désir de revenir et, à cause de ce qu’il dit, il veut le faire en grand. Aussi, avec des images inédites et quelques instants en coulisses, ce premier making off de Le vol d’argent un petit aperçu de ce qui s’en vient pour la nouvelle saison.

