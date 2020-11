Netflix a lancé une chaîne de télévision qui ne vous permet pas de choisir des programmes

L’un des aspects qui a contribué au succès mondial de Netflix est celle d’avoir su proposer des séries télévisées et des films de qualité de genres disparates disponibles en ligne et à la demande sans contrats inséparables ni complications. Maintenant que ses concurrents sont devenus nombreux et menaçants, le groupe tente cependant d’emprunter des voies alternatives pour élargir sa base d’utilisateurs. L’une d’elles est l’expérience qui a débuté le mois dernier en France: un canal linéaire, exactement structuré comme une vraie chaîne de télévision, avec un programmation de contenu quotidien.

Baptisé Netflix Direct, la chaîne inaugurée ces derniers jours ne se retrouve pas vraiment parmi les télévisions, elle reste dédiée aux abonnés et accessible depuis la version navigateur de la plateforme. Pour le reste, cependant, elle se comporte comme une chaîne de télévision des dernières décennies. Le planning en particulier il ne peut pas être modifié ou parcouru en avant ou en arrière dans le temps: ce qui se passe, est allumé – même si les utilisateurs se connectent à Direct au milieu d’un documentaire ou d’un épisode d’une série.

Netflix Direct est conçu pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs confrontés à l’interface de service ils passent des heures à essayer de décider quoi voir, parcourant des dizaines de descriptions sans se laisser convaincre même par les bandes-annonces en lecture automatique. L’idée est qu’en se connectant paresseusement à la chaîne, les téléspectateurs se retrouvent devant leurs yeux des fragments des contenus les plus populaires de la plateforme, ils s’intéressent à approfondir la vision en allant sur la page correspondante.

Ce n’est pas un hasard si la programmation de Direct est basée sur les films, documentaires et séries télévisées les plus regardés du moment et ne regarde pas plus d’une semaine. L’horaire des chaînes il se régénère automatiquement tous les cinq jours selon les préférences du public: quiconque espère prendre rendez-vous tous les soirs ou toutes les semaines avec sa série préférée devra le programmer lui-même en contactant la section à la demande. L’idée est intéressante et peut en fait amener les utilisateurs à s’intéresser à de nouveaux programmes; malheureusement, on ne sait pas encore quel sera le sort de l’expérience en dehors du territoire français.