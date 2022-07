Netflix a forcé The Crown à faire un changement radical dans sa dernière saison

Netflix

La Couronne prépare sa sixième saison, qui sera la dernière, mais avec un changement radical dans sa fin. Connaître tous les détails.

©NetflixLa Couronne

Les stratégies de Netflix afin de ne pas perdre plus d’utilisateurs, il a rendu folles certaines sociétés de production. Parmi eux figure celui de Pierre Morganqui agit en tant que créateur de La Couronne. Cette série est sur le point de lancer sa cinquième saison en novembre 2022, mais en même temps, l’équipe développe la sixième et dernière partie. Bien que, pour la fermeture de l’histoire d’Elizabeth II ils ont dû faire un changement radical forcé par le service à la demande.

La cinquième saison de La Couronne Elle sera centrée sur les années 1990, mais surtout sur le divorce légal du prince Charles et de la princesse Diana. Aussi, cela indique que la série Netflix fera un voyage à travers toutes ces années jusqu’au début du nouveau millénaire. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas tout à fait comment ils captureront les pires événements qui ont marqué la vie de Lady Di : les déceptions de Carlos, son entretien de vengeance et, bien sûr, sa mort ultérieure.

Cependant, ces épisodes ne seront pas les derniers, mais La Couronne aura une sixième édition qui est déjà en cours de production. Et, sans aucun doute, cela surprendra les fans. C’est parce que récemment Le soleil a confirmé que Netflix a forcé Peter Morgan à rendre la saison 6 ouverte. Apparemment, cette décision vise à pouvoir ajouter plus d’éditions à l’avenir, ce qui indique un rôle plus important pour les princes Harry et William.

La saison six devait initialement se terminer en 2002 et maintenant, avec les nouveaux changements, tout indique que la série se prolongera jusqu’en 2005. Cela signifie que le mariage entre Camila Parker Bowles et Carlos de Gales pourrait être inclus dans La Couronne. À son tour, ce changement de production laisse les portes ouvertes pour aborder le Megxit et les allégations d’abus du prince Andrew, l’un des Les enfants d’Elizabeth II.

Aussi, en novembreNetflix prévoit également de sortir un documentaire de Harry et Meghan où le duc et la duchesse de Sussex racontent toute leur histoire. Apparemment, l’intention de précipiter ces versions est liée à la grande perte d’utilisateurs qu’ils ont eue au cours du dernier trimestre. Eh bien, avec le lancement de ces deux bandes, ils ont pour objectif d’anticiper les souvenirs du duc de Sussex, qui lancera tous ses secrets dans un livre et pourra ainsi augmenter ses bénéfices.

