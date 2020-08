Netflix a fait passer ‘Cobra Kai’ d’un hit obscur à l’émission n ° 1 en Amérique

Cobra Kai © 2018 Télévision Sony Pictures

L’effet Netflix est très réel et sa dernière acquisition a rehaussé le profil d’une émission qui a fait ses débuts en 2018 et en a fait la série la plus populaire aux États-Unis en ce moment.

Ce serait Cobra Kai, qui a commencé comme une série originale de YouTube Red (maintenant YouTube Premium) et a duré deux saisons avant que YouTube ne se rende compte que les émissions originales n’étaient pas exactement une priorité pour elle, et Netflix a reconnu son potentiel.

Netflix n’a pas seulement acheté les droits de diffusion en continu de la série, ils ont acheté la série entière et la présentent maintenant comme un original de Netflix sur le service, et la saison 3 arrive sous leur bannière en 2021.

Cobra Kai est une suite de plusieurs décennies des films Karate Kid, une série extrêmement consciente et intelligente mettant en vedette les principaux membres de la distribution originale, William Zabka et Ralph Macchio, tous grandi et conservant leur féroce rivalité. La série est appréciée des critiques et des fans, car elle atteint 94% sur RottenTomatoes parmi les critiques et un score d’audience de 96%.

Cobra Kai Netflix

L’émission représente un autre exemple de Netflix prenant une série sous-regardée et extrêmement bonne sur un autre réseau ou service et l’acquérant pour produire instantanément son propre succès. Je dirais que l’exemple le plus en vue avant cela était You, la série Lifetime acquise par Netflix, mais je ne pense pas que nous ayons jamais vu You être l’émission la plus regardée sur le service, comme nous le voyons avec Cobra Kai ici. Ils ont également fait la même chose avec Lucifer, qui était l’émission numéro un avant l’arrivée de Cobra Kai, acquise après son annulation sur FOX. Parfois, Netflix est capable de le faire avec les droits de diffusion uniquement, plutôt que d’acheter une série pure et simple, comme nous l’avons vu avec Riverdale, All American et Waco dans le passé.

Cobra Kai est court et facile à traverser avec seulement deux, dix saisons d’épisodes en ce moment où chaque épisode ne dure que 30 minutes environ. Nous n’avons jamais eu le nombre de téléspectateurs de YouTube Red lorsque Cobra Kai y était diffusé, mais il va de soi qu’ils ont augmenté de plusieurs ordres de grandeur avec la fonctionnalité Netflix cette semaine. Nous verrons combien de temps il restera au sommet des classements, car il doit encore affronter Lucifer, Million Dollar Beach House et The Umbrella Academy plus bas. Je ne suis pas sûr de ce qui sortira ce week-end, mais à moins qu’un spectacle ne soit un super, ultra mégahit, nous constatons généralement un chiffre d’affaires de semaine en semaine dans ce créneau.

Vérifiez-le, vous ne le regretterez pas.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂