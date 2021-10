Netflix a été laissé de côté : quelle est la meilleure série du 21e siècle selon la BBC

Faire un classement des productions dans le monde peut être une tâche très complexe. Comment choisir quelle est la meilleure série des 20 dernières années ? Dans la BBC Ils pensaient que le mieux était de convoquer des spécialistes pour voter pour la meilleure fiction de 2021 et Netflix n’a pas réussi à entrer dans le top 10, où les histoires créées par HBO. C’est du moins ainsi que 206 électeurs du monde entier l’ont déterminé.

Les participants au vote pour le BBC ils appartenaient à 43 pays différents. Lors de l’envoi de leurs suggestions, ils devaient faire une liste de 10 séries qui allaient du meilleur au pire selon leurs critères. Ainsi, une liste a été obtenue dans laquelle 92% des séries choisies ont l’anglais comme langue d’origine. Deux productions hispanophones apparaissent également, toutes deux par Netflix: Narcos (position 84) et Le vol d’argent (poste 43).

Parmi ceux choisis, 23 appartenaient à la chaîne HBO. Parmi eux figurait le premier du classement, qui était la fiction créée par David Simon et émis entre 2002 et 2008 : Le fil. L’histoire est centrée sur un groupe de policiers qui se mettent à écouter une organisation de trafic de drogue de Baltimore afin de la détruire. Entre les deux, des questions raciales et sociales très pertinentes se croiseront, telles que la violence policière ou l’éducation dans les secteurs marginalisés.

En regardant le reste du podium, il est intéressant de noter qu’il y a deux fictions d’une chaîne qui ne se positionne pas dans le monde de Diffusion (mais sa série peut être trouvée en ligne). Il s’agit de AMC, qui a un Des hommes fous à la deuxième place et Breaking Bad Dans le troisième. Alors que le premier raconte l’histoire des publicistes les plus talentueux des années 1960, le second évoque un professeur de chimie diagnostiqué d’un cancer en phase terminale et se lance dans le trafic de drogue afin de laisser de l’argent à sa famille.

Succession, parmi les séries qui complètent le top 10

Dans une liste où Netflix et BBC Ils se classent au deuxième rang pour le plus grand nombre de productions originales dans le top 100, aucun n’en a un dans le top 10. La plupart appartiennent à HBO, Quoi Game of Thrones (poste 5), je peux te détruire (poste 6), Les restes (position 7) et Succession (poste 10). Le cas de ce dernier est intéressant : c’est le seul des 10 plus importants qui n’a pas encore fini de diffuser.

Ce dimanche la troisième saison de la série qui est née en 2018 et raconte la vie des puissants famille roy. Le volet actuel se concentre sur la bataille interne entre Kendall Roy et son père, Logan, non seulement pour voir qui reste avec l’entreprise, mais implique également la justice, après que des plaintes ont été rendues publiques concernant des abus et des décès dans la chaîne de navires de croisière de Waystar Royco.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂