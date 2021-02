Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Tribes of Europe: qu’est-ce que cela a de commun avec Dark?

‘Tribus d’Europe’ sera le prochain pari du service de streaming Netflix qui arrivera en février et assure de conquérir le cœur des fans de «Dark». La série est originaire d’Allemagne et arrive à un moment propice pour les productions de ce pays, car ‘Barbares’ était la fiction télévisée non anglophone la plus regardée de 2020.

+ De quoi s’agit-il?

Ce programme de science-fiction se déroule dans un avenir dystopique, en 2074, où le continent européen a été divisé en plusieurs États tribaux en guerre, luttant pour le contrôle du territoire. Trois frères, Kiano, Liv et Elija, se retrouvent mêlés à un conflit lorsqu’ils prennent possession d’un mystérieux cube.

‘Tribus d’Europe’ mettra en vedette Henriette Confurius, Oliver Masucci (Moïse) David Ali éruption, Emilio Sakraya, Melika Foroutan (Varvara), Hoji fortune (Ouk), Jeanette hain (Aména), Robert Maaser (Volgar), Courrier Anon (François) et Kendrick Ong (Grimm), entre autres. Ce mercredi, ils ont présenté une nouvelle bande-annonce. Épingle de sûreté!







+ Qu’est-ce qu’il a en commun avec Dark?

La relation qui unit les deux séries est qu’en elles les mêmes producteurs travaillent, en plus d’avoir une histoire post-apocalyptique, similaire à «Dark». C’est pourquoi ils essaieront de revenir à la formule de l’un des grands succès de la plateforme pour attirer l’attention du public.

+ Quand le Tribus de Europa est-il présenté en première?

Cette série de six épisodes, qui pour le moment n’a pas été annoncé si elle aura plus de chapitres à l’avenir, atteindra les écrans des abonnés de Netflix le Vendredi 19 février 2021.