Netflix a dévoilé la première image de Queen Charlotte : A Bridgerton Story

La première préquelle de l’émission à succès Netflix basée sur le travail de Julia Quinn se rapproche de sa sortie.

©IMDBReine Charlotte.

Parmi les sorties qui sont devenues un phénomène mondial pour Netflix cette Bridgerton, une série arrivée en décembre 2020 et qui a battu tous les records sur la plateforme. Inspiré du travail de Julia Quinnil ne lui a pas fallu longtemps pour obtenir le feu vert pour produire plus de livraisons et élargir son univers avec le sceau de Shonda Rhimes comme l’un de ses principaux dirigeants, à travers sa célèbre société de production audiovisuelle Shondaland.

En plus des saisons qui s’en viennent pour Bridgertonqui compte déjà deux livraisons en Netflix et une de plus en route, une nouvelle production sort de la main de Shonda Rhimes. Nous parlons du premier spin-off officiel de l’œuvre inspirée des livres de Julia Quinnqui servira de prequel et prendra l’un de ses protagonistes centraux : la reine charlotte. On parle de Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton.

Toujours sans date confirmée, on pense que la production pourrait voir le jour ce Noël, pour coïncider avec les dates auxquelles les histoires de Bridgerton à l’intérieur de la plateforme. Ce spin-off sera écrit par Shonda Rhimes qui agira également en tant que showrunner au lieu de Chris VanDusenqui était en charge de la série. reine charlotte jouera Inde Amarteifioqui était la figure centrale de la première image officielle de l’émission que vous pouvez voir ci-dessous.

Près de Inde Amarteifio il y aura des acteurs comme Michelle Fairley (princesse Augusta), Corey Mylchreest (comme jeune roi George), Arsema Thomas (comme jeune Agatha Danbury), Sam Clemmett (comme jeune Brimsley), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus ), Rob Maloney (The Royal Doctor), Cyril Nri (Lord Danbury) et Hugh Sachs (Brimsley as Grande). De plus, nous verrons trois acteurs qui font partie de Bridgerton: Golda Rosheuvel (Reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) et Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton).

+Quel sera l’axe de Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Selon ce qui a été publié jusqu’à présent, la nouvelle série de Bridgerton ce qu’on verrait dans Netflix avant la fin de l’année, il sera axé, comme son titre l’indique, sur la reine charlotte. En ce sens, l’axe tournera autour des années de sa jeunesse au cours desquelles il a construit son pouvoir et réussi à s’élever socialement. De plus, nous verrons comment il s’est marié le roi George et comment cela a affecté le monde dans lequel ils vivaient pour donner lieu à la conjoncture qui a été vue dans la série originale.

