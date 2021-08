Netflix a défini l’avenir de Cobra Kai

Nike Chaussure de basketball Giannis Immortality - Black/White/Wolf Grey/Clear, Black/White/Wolf Grey/Clear - 43

LIBÉREZ LA FOLIE QUI SOMMEILLE EN VOUS AVEC VITESSE, PUISSANCE ET CONTRÔLE. L'avenir du basketball n'a pas de positions définies et personne n'incarne cette évolution aussi bien que le MVP Giannis Antetokounmpo. La chaussure de match Giannis Immortality s'adresse aux joueurs qui apprécient le jeu multidimensionnel de Giannis et veulent adopter son style décalé. Un amorti incurvé pour des foulées souplesLe dessous de la chaussure est incurvé du talon à la pointe pour des foulées souples. Les découpes dans la mousse offrent plus de légèreté et une réactivité optimale (car la mousse a plus d'espace pour se compresser et se développer). Maîtrise des euro-stepsLe caoutchouc de la semelle extérieure est partiellement séparé par des rainures, et il enveloppe le côté intérieur sur le devant. Cela permet au caoutchouc de se plier et de garder une bonne adhérence lorsque vous réalisez des euro-steps latéraux. Protection en toute légèretéL'empeigne est confectionnée en mesh tissé, léger et respirant. Une bride intérieure enveloppe le milieu du pied pour favoriser votre stabilité lorsque vous vous déplacez d'un côté à l'autre. Style et confort exceptionnelsLa partie du talon de l'empeigne offre une sensation de confort extrême. Elle crée un harnais de sécurité confortable pour l'arrière de votre pied afin de vous permettre de rester au frais durant les matchs. Plus d'avantagesLa forme de la semelle au niveau du talon est conçue pour un amorti optimal à chaque fois que votre pied touche le terrain.Les noms de sa mère, de son père, de ses frères et de son fils Liam se trouvent sur la semelle extérieure.