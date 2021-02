Netflix a déçu les fans de Destiny: The Winx Saga avec une nouvelle de la deuxième saison

Destination: La saga Winx Elle a été un succès depuis sa première et s’est positionnée comme la sixième série la plus regardée au monde en janvier. L’adaptation du célèbre programme d’animation n’a pas été sans polémique, mais les niveaux d’audience étaient très favorables et les fans attendaient pour la deuxième saison. Ce jeudi Netflix a fait une annonce à ce sujet et la nouvelle a déçu les fans. De quoi s’agit-il?

Une enquête sur Divulgacher jeté ça à 67% ont aimé la nouvelle version du géant du streaming ayant déjà vu l’original. Les 17% qui ne l’ont pas aimé ont marqué comme principale critique le manque des personnages de Flora et Tecna ou le prétendu manque de diversité raciale que le casting a soulevé.

Hormis l’accueil du public, depuis juin 2020 que la deuxième partie était déjà confirmée. Le dessin original a huit saisons qui fourniront du matériel d’enveloppe aux écrivains. Cependant, cet après-midi, Netflix a publié des nouvelles quelque peu décevantes sur la suite de la série: a donné la date de tournage et c’est plus loin que prévu.







Quand la deuxième saison de Destiny: The Winx Saga est-elle diffusée sur Netflix?

« Vous les gars: y aura-t-il Winx saison 2? Moi: Oui! Le tournage en Irlande commence plus tard cette année avec 8 nouveaux épisodes et plus de magie », était le message du service d’animation pour annoncer le début du travail de tournage de la saison 2. Avec les temps sur la table, les fans devront attendre au moins la mi-2022 pour continuer l’histoire.

« Wow oncle Netflix, cette deuxième saison de Winx est plus éloignée que la persévérance qui atteint la planète Mars aujourd’hui !! », « Quel frisson, mais qu’en est-il de la fin de l’année? C’est un bon moment homme », était le ton des commentaires à la publication pour exprimer leur mécontentement face aux quelques épisodes et à la distance entre une saison et l’autre.