Netflix a décroché un acteur pour le prince William dans la couronne 5 : il a un lien avec Dominic West

En novembre 2022, Netflix présentera l’une des saisons les plus attendues de La Couronne. La cinquième édition n’est pas encore terminée dans son intégralité, mais elle est déjà devenue l’une des plus controversées. Est-ce que, en raison de l’ordre chronologique que la série a maintenu depuis sa création, il reste maintenant à capturer l’une des pires étapes de l’histoire de la royauté britannique. Parmi ceux-ci se trouve la séparation des princes de Galles et la mort ultérieure et fatidique de Lady Diana..

Cependant, comme cela se produit toutes les deux saisons, La Couronne Il renouvellera non seulement son histoire, mais aussi l’ensemble de son casting. Il est déjà confirmé qu’Olivia Colman, Tobias Menzies, Josh O’Connor et Emma Corrin ont respectivement quitté leurs postes d’Isabel, Felipe, Carlos et Diana pour faire place à de nouveaux acteurs. Désormais, Imelda Staunton sera la reine, Jonathan Pryce donnera vie à Philip d’Édimbourg, Dominic West au prince et Elizabeth Debicki à la princesse.

Mais, dans toute cette distribution, ceux qui manquaient n’étaient ni plus ni moins que deux des membres les plus importants de la monarchie. Il s’agit des princes William et Harry qui seront juste pour cette saison de La Couronne quand ils prennent plus d’importance. Selon l’histoire, au moment où il sera capturé dans la série, ils étaient adolescents, l’idéal serait donc de rechercher de jeunes acteurs qui représentent ces âges.

Et, après des mois d’intenses castings, la production a enfin décidé qui incarnera le premier-né des princes de Galles. Cet acteur fera ses débuts dans la bande Netflix et a un lien étroit avec l’un des protagonistes. Comme signalé Variété, l’acteur qui incarnera le prince William sera Senan West, le fils de Dominic West.

De plus, le même portail a révélé que le benjamin de l’Occident ne personnifiera le duc de Cambridge que dans sa jeunesse jusqu’à maturité. Bien sûr, l’acteur jouera dans La Couronne être le protagoniste en revivant la mort de Lady Diana où certains moments tendus seront montrés avec son père. Cependant, malgré le fait que cette information ait fait sensation, la vérité est que nous devons encore attendre la confirmation officielle de Netflix.

