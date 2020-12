Netflix a de nouveau trollé l’un des personnages de La Casa de Papel et il est devenu viral

«La maison du papier» commence la route jusqu’à la fin de votre histoire sur le service de streaming Netflix. Le grand succès de l’Espagne aura sa fermeture tant attendue et aucun de ses millions de fans dans le monde ne voudra le manquer, et bien plus encore en sachant comment la saison précédente s’est terminée: le ‘Professeur’ découvert par l’inspecteur ‘Alicia Sierra’.

Comme tant de productions audiovisuelles, le programme créé par Álex Pina a également subi les conséquences du Coronavirus et c’est pourquoi ils ont été contraints de suspendre leur tournage pendant plusieurs mois, ce qui a directement affecté sa date de première, qui pour le moment reste un mystère de la plate-forme, mais ils estiment que sera en 2021.

2020 a été l’une des pires années de l’histoire pour l’humanité en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et cela continue, malgré le fait que les premières doses de vaccination ont déjà commencé à circuler dans plusieurs pays. Cela se termine déjà et nous atteignons 2021, mais personne n’oubliera cette année à cause de la gravité de la situation, et Étant si terrible, Netflix a mis le visage d’un personnage de « La Casa de Papel ». C’est à propos de qui?

Oui, la plateforme a encore joué une blague sur «Arturito», un personnage joué par Enrique Arce, comme cela s’était produit auparavant lorsqu’ils avaient commenté sur Twitter: « Et de penser que quelqu’un commence à voir ‘La Casa de Papel’ sans connaître les ennuis qu’Arturo va leur faire subir ». Cette situation a suscité de nombreux commentaires et rires parmi ses followers sur les réseaux sociaux.

La vidéo publiée montre différentes étapes du personnage «Arturo Román» et les mois qui passent, et ses émotions se reflètent dans des moments qui auraient pu être liés à des problèmes de la vie réelle dus à la pandémie. À la fin, ils laissent le message: « Bonne année à tous. (Sauf lui) ». Comment sera votre fin dans «La Casa de Papel»?