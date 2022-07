Netflix a créé un k-drama passionnant sur les avocats à ne pas manquer

in

Netflix

Les k-dramas de Netflix continuent d’être un succès mondial, la plateforme continue donc de parier sur eux. Rencontrez la série qui vient d’arriver et vous ne devriez pas la manquer !

S’il y a quelque chose qui a réussi à caractériser Netflix dans le dernier temps est l’immense variété qu’il a dans son catalogue. Entre séries et films, il a trouvé la formule parfaite pour séduire les internautes, mais ce qui frappe le plus dans son contenu, c’est à quel point il est différent. Eh bien, il existe des productions de différents genres et adaptées à différents âges, même si sans aucun doute, l’un des favoris des fans est le k drame.

C’est grâce à des séries et des films comme Alarme d’amour, proposition de travail, nous sommes morts ou mêmeLe jeu du calmarque k-drames ont commencé à attirer l’attention des utilisateurs de Netflix. Pour cela, L’entreprise de Ted Sarandos ont choisi de continuer à miser sur ce type de créations et, récemment, ils ont lancé une série d’une saison qui fait déjà sensation auprès des téléspectateurs. C’est un drame juridique qui excite et est idéal pour commencer à en profiter.

+ Le k-drama passionnant d’un avocat qui est arrivé sur Netflix :

Ces derniers mois, la série des avocats a commencé à s’inscrire dans l’intérêt général. En réalité, L’avocat de Lincoln Il en est la grande preuve puisqu’il a fait sensation sur la plateforme et connaîtra une deuxième saison. Cependant, maintenant, avec sa sortie récente, Netflix a réussi à combiner des intrigues légales avec des k-dramas.

La série qui vient d’arriver sur Netflix est Woo, un avocat hors norme. Cette fiction a une saison qui, pour le moment, compte deux épisodes disponibles et, le reste, sortira un mercredi par semaine. La bande compte un total de 16 chapitres qui termineront leur diffusion en août et seront disponibles sur la plateforme pour en profiter. Mais, la particularité de cette production est sa belle et captivante intrigue.

Ceci est dû au fait Woo, un avocat hors norme traite non seulement des questions juridiques, mais raconte la vie sous un angle différent. Le synopsis officiel indique : «La brillante avocate Woo Young-woo, une femme autiste, fait face à des défis à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal après avoir commencé un cabinet d’avocats”. Et, avec cette première, Netflix rejoint l’une des nombreuses plateformes qui propose une série qui raconte la réalité des personnes atteintes du spectre autistique.

