Netflix a créé la bande-annonce officielle et complète de la deuxième saison de Bridgerton: les détails qu’elle a avancés

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais et, quelques jours avant la première, Netflix vient de faire le bonheur de ses fans. Regardez la bande-annonce officielle et découvrez tous les détails qu’elle a avancés !

©NetflixKate Sharma, Anthony Bridgerton et Edwina Sharma

La deuxième saison de Bridgerton c’est un fait. Ce sera le 25 mars prochain que Netflix publiera les nouveaux épisodes de ce phénomène planétaire qui a fait fureur en 2020. Avec Phoebe Dynevor (Daphné) et Régé-Jean Page (Simón Basset) comme protagonistes de la première édition, le strip a provoqué un sensation parmi les fans du genre romantique. A tel point que la plateforme n’a pas hésité à le renouveler et, après une longue attente, la suite est plus proche que jamais.

À cette occasion Bridgerton se concentrera sur le personnage joué par Jonathan Bailey, Anthony. La série, basée sur les célèbres livres de Julia Quinn, vise à raconter l’histoire de chaque frère de la famille, et maintenant c’est au tour du premier-né. Le vicomte est toujours célibataire, mais avec le début d’une nouvelle saison de comparutions devant le tribunal, il est déterminé à trouver une femme avec qui fonder une famille.

Ce sera sans aucun doute un changement radical pour Anthony qui dans la première édition s’est présenté comme un célibataire confirmé et insoumis, mais adepte des amours différentes. Et, pour cette raison, devant cette prémisse, les fans de Bridgerton, à la fois les livres et la série, attendent déjà avec impatience l’arrivée de la nouvelle édition. Ce fut une longue attente étant donné que le calendrier de production de Shonda Rhimes a été repoussé plus loin que souhaité en raison de la pandémie de COVID 19.

En fait, le tournage de cette saison a dû être suspendu à une occasion en raison de cas confirmés de virus. Cependant, maintenant tout a changé: les enregistrements sont terminés et la série est prête à revenir sur Netflix. Malgré tout, il reste encore quelques jours pour revoir cette famille aristocratique qui a de nouveau fait sensation dans le monde. Pour cette raison la plateforme vient de sortir le premier trailer officiel pour divertir ses fans à mesure que les nouveaux épisodes arrivent.

Il y a trois semaines, le premier teaser a été publié, mais maintenant la bande-annonce complète est arrivée, révélant trois points à considérer pour cette saison. Le premier d’entre eux, bien sûr, est que Regé-Jean Page ne sera pas présent au retour de la duchesse de Hastings, Daphné (Phoebe Dynevor), mais le bébé qu’ils ont eu ensemble sera. C’est que, lorsqu’elle entre dans la maison familiale, elle le fait avec son premier enfant dans les bras et l’air très heureuse.

Ensuite, et plus important encore, c’est l’avenir qui attend Anthony qui en sera le principal protagoniste. Ceci est dû au fait, dans sa recherche de l’amour, il sera au milieu de deux soeurs qui finiront par s’intéresser à lui, alors qu’il n’en aimait qu’une. Mais, pour ne pas blesser la mineure, pourra-t-il résister à ses désirs ? Eh bien, c’est quelque chose qui ne peut être vu que le 25 mars. De plus, les flashbacks sur la relation avec son père seront un avant et un après dans les décisions qu’il prendra.

Et le dernier mais non le moindre est le destin de Lady Whistledown. Ce personnage, incarné par Nicola Coughlan qui interprète également Penelope Featherington, était celui qui tourmentait tous les membres de l’aristocratie dans la première édition, y compris la reine. Mais maintenant, Sa Majesté est prête à achever cet écrivain qui n’arrête pas de dire des mots très intéressants sur les familles les plus riches..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂