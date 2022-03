Netflix a créé la bande-annonce officielle de la cinquième saison d’Elite : y a-t-il une nouvelle mort ?

Netflix

La cinquième saison de Élite a déjà une date de sortie, de nouveaux personnages et maintenant, une bande-annonce officielle ! Regardez-le et ne manquez pas l’intrigue qu’il laisse derrière lui : y a-t-il une nouvelle mort ?

©NetflixElite 5 a déjà une bande-annonce

L’Institut Las Encinas est prêt à rouvrir ses portes. Cela signifie qu’après un an d’attente, il revient Élite avec sa cinquième saison. Ce sera le 8 avril que Netflix ajoutera de nouveaux épisodes de cette série controversée à son catalogue. Depuis sa première édition, créée en 2018, la fiction a montré une intrigue complètement captivante pour les jeunes qui s’y sont identifiés.

C’est pour ça que Élite Le succès a été tel que Netflix n’a pas hésité à miser sur ce strip, qui s’apprête à sortir sa cinquième édition. Bien que, bien sûr, les personnages des premières saisons aient été laissés pour compte et maintenant, ceux qui retiennent toute l’attention sont Ari, Mencía et Patrick, les trois frères qui sont arrivés dans la quatrième partie et qui sont déjà emblématiques de l’Institut. De plus, la présence du prince Philippe continuera de donner beaucoup à dire sur sa relation avec Cayetana.

En fait, apparemment, vient maintenant un troisième dans la discorde qui les éloignera beaucoup plus. C’est quelque chose qui est devenu évident dans la bande-annonce officielle que Netflix vient de publier sur la cinquième saison. Dans l’audiovisuel, non seulement tous les personnages connus sont vus, mais aussi les nouveaux venus : André Lamoglia et Valentina Zenere, qui auront des rôles importants et, bien sûr, susciteront la controverse dans le plus prestigieux institut de Madrid.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’avance officielle Élite 5 montre aussi que les étudiants devront faire face à une nouvelle mort. Eh bien, pour ces étudiants, il n’y a pas que des brimades, la découverte de la sexualité ou des disputes d’amour, mais ils ont aussi des démêlés avec la justice. Depuis la première saison, Las Encinas a été impliqué dans divers scandales, et l’un d’eux est le nombre de meurtres ou de tentatives de meurtre.

Pour cette raison, maintenant, le mystère que la bande-annonce a généré quant à savoir s’il y aura effectivement plus de morts, a laissé tous les fans en vouloir plus. A tel point que tout indique que la fiction provoquera le même effet d’intrigue et de suspense que les saisons passées. Certes, il reste encore quelques jours pour le grand lancement, mais les artistes se préparent déjà à revenir sur Netflix, notamment ceux qui donneront vie aux nouveaux personnages.

