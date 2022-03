Netflix a créé Granizo, le film argentin avec Guillermo Francella qui peut surprendre par son message important

in

Les productions argentines de Netflix commencent à s’imposer sur la plateforme. En fait, après des séries comme Le Royaume ou grand cielqui sont complètement différents les uns des autres, mais tous deux tout aussi réussis, arrivent Grêle. A cette occasion, le géant du streaming a choisi de réaliser un film avec l’un des acteurs les plus connus du pays : Guillermo Francella. Ce film, réalisé par Marcos Carnevale, est désormais disponible dans le monde entier et laisse un message surprenant.

Situé en Argentine, bien sûr, Grêle raconte l’histoire de Miguel Flores, un météorologue surnommé « l’infaillible » car, en 20 ans de carrière, il n’a jamais manqué une prévision. Mais, un jour, tout change et cette erreur arrive qui finit par couler sa carrière. Cela conduit le professionnel à devoir chercher des alternatives pour se racheter auprès des siens, bien qu’il décide d’abord de se cacher de toute la catastrophe.

Miguel Flores, interprété par Guillermo Francella, est un homme ambitieux et égocentrique, mais en même temps très professionnel. Une personnalité que, sans aucun doute, l’acteur a parfaitement réussi à affronter car, en plus, il a su donner une drôle de teinte à ce personnage qui a un message à faire passer. Bien sûr, il convient de noter qu’à certaines occasions, il avait certaines similitudes avec l’un de ses rôles les plus connus, Pepe Argento de Marié avec des enfants.

Cependant, la vérité est qu’il y a très peu de fois où Francella a semblé refaire ce personnage. Eh bien, Miguel Flores est un rôle complètement différent et qui a ses propres problèmes. De plus, avec la chimie qu’il a avec Romina Fernandez, qui joue sa fille, c’est impressionnant. Cette actrice, qui fait ses débuts sur la plateforme, a montré qu’elle avait le talent nécessaire pour attirer l’attention de différentes productions.

Cependant, au-delà des performances principales, qui éblouit à nouveau dans ce film, c’est Peto Menahem avec un rôle secondaire, mais digne d’applaudissements. Son essence est complètement différente de tout autre travail qu’il a fait car il montre un homme avec une personnalité quelque peu difficile à gérer. C’est-à-dire, Grêle C’est un film qui a le casting parfait pour pouvoir répondre aux attentes car, en plus, il a de grandes participations comme Marcelo Polino, Florencia Peña, Verónica Lozano ou Luis Novaresio qui surprendront en particulier les Argentins.

En tout cas, la vérité est que ce long métrage de Carnevale n’a qu’un objectif : laisser un message. Le film se concentre non seulement sur la façon dont une obsession du travail et du succès peut ruiner des relations aussi importantes, mais également sur les terribles conséquences du changement climatique et sur la façon dont la crise environnementale peut changer des vies.. Eh bien, ce sont deux choses très différentes que le réalisateur a maintenant trouvées la formule parfaite pour pouvoir les emmener sur le même chemin.

Cependant, autant il parvient à combiner deux problèmes aussi différents et l’intrigue a tout pour être captivante, autant les effets spéciaux finissent par en faire un film comme un autre. C’est hors de l’ordinaire, c’est sûr, mais ce petit pépin en fait un long métrage assez surréaliste. Bien que, malgré tout, il réussisse à être un produit divertissant avec seulement quelques erreurs qui, dans tous les cas, divertit et est idéal pour passer un bon moment.

